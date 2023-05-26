Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев: «У «Зенита» на повестке десятое российское чемпионство»

    Медведев: «У «Зенита» на повестке десятое российское чемпионство»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал цель команды на новый сезон.

    «Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять – это десять.

    Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня десятое российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас», – сказал Медведев.

    • «Зенит» стал чемпионом России за 4 тура до конца сезона.

    Новости по теме
    Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиги чемпионов» 4
    Сутормин заявил, что хочет играть в Европе: «После «Зенита» нужно достойное предложение» 1
    Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола» 9
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      Быть Зениту десятикратным российским чемпионом в сезоне 2023-2024. Хоть обхрюкайся, но будут. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      Номэд 34 минуты назад

      Позор помойным

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) > Номэд 16 минут назад

      Стыдно за мазутно судейский проект. Расформировать антинародных сви ней! Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18465

      NewLife 1 час назад

      Любой умный человек задумался бы: как это возможно, в чем причина. Вам это хорошо известно, но вы об этом помалкиваете, совести и чести у вас просто нет. Показушники и фальшаки !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Михалыч1963 2 часа назад

      А почему бы и не стать . Сами управляют , сами назначают , своя рука владыка . Можете прямо сейчас вручить.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 