Медведев: «У «Зенита» на повестке десятое российское чемпионство»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал цель команды на новый сезон.

«Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять – это десять.

Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня десятое российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас», – сказал Медведев.