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    • Мостовой прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    Мостовой прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    Александр Мостовой одобрил решение «Локомотива» заключить новый договор с Артемом Дзюбой.

    «Я был одним из первых, кто после неудачи Дзюбы в Турции сказал, что в России он может ещe лет пять спокойно играть.

    Меня удивляло, почему его никто не брал. Однозначно, «Локомотив» правильно сделал. Для «Локомотива» было правильным решением взять Дзюбу», – сказал Мостовой.

    • «Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.
    • 34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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