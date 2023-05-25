Мостовой прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Александр Мостовой одобрил решение «Локомотива» заключить новый договор с Артемом Дзюбой.
«Я был одним из первых, кто после неудачи Дзюбы в Турции сказал, что в России он может ещe лет пять спокойно играть.
Меня удивляло, почему его никто не брал. Однозначно, «Локомотив» правильно сделал. Для «Локомотива» было правильным решением взять Дзюбу», – сказал Мостовой.
- «Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.
- 34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.
- Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
Источник: «Чемпионат»