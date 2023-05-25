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    • Аршавин – молодым игрокам «Зенита»: «Вы – лучшая команда со времен Быстрова и Денисова»

    Аршавин – молодым игрокам «Зенита»: «Вы – лучшая команда со времен Быстрова и Денисова»

    Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поздравил команду 2005 года рождения с победой в ЮФЛ-1 и выпуском из академии клуба.

    • «Зенит»-2005 занял первое место в ЮФЛ-1 с 58 очками в 26 матчах.

    «Вы – и это факт – лучшая команда за последние четыре года, а, может быть, и со времен Володи Быстрова и Игоря Денисова. Вы проиграли только один раз – в прошлом году, когда заняли второе место. Все остальные чемпионаты России вы выиграли в любых форматах.

    Вы молодцы, желаю успехов, удачи. Помните, что вы выросли здесь, в академии «Зенита». Приходите сюда, мы вас любим, мы в вас верим.

    Помните, что вы должны быть не только хорошими футболистами, но и настоящими людьми на протяжении всей жизни. Футбол вам всегда поможет!» – обратился Аршавин к юным футболистам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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