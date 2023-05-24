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  • Ловчев сравнил видео с мастурбацией Дзюбы с непристойным жестом Соболева

Ловчев сравнил видео с мастурбацией Дзюбы с непристойным жестом Соболева

24 мая 2023, 14:37
8

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нападающего Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Виллиан Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Жест Соболева – хамство. Но это не из ниоткуда же взялось. Сейчас много идет осуждения, но я бы хотел вернуться к тем временам, когда появилось видео, как Дзюба дрочит – безобразие. Но ведь тогда много говорилось – целые кампании в СМИ и на ТВ шли – что это хорошо, это нормально, ничего страшного.

Как-то на ТВ один эксперт сказал, обращаясь ко мне, – надо казнить не Дзюбу, а того, кто выставил то видео. Я не поддержал. Считаю, что это разврат. Так подключили медиков, которые доказывали, что это нормально.

Сейчас говорят, что Сашин жест – реакция на то, как Роша себе что-то почесал. Тут надо сдерживаться. Классный футболист обязан это делать, не реагировать. Но это трудно.

У нас общество, о котором было раньше сказано в фильме Шукшина – народ к разврату готов. Я вижу, что на улицах подростки матерятся. Этому они точно у Соболева только научились? Часто бываю в комнате 8-16 у телекомментаторов – и заходит девушка, и идет мат-перемат. Этому тоже Соболев научил?» – написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Соболев Александр Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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Беспонтий
1684929241
)) целка из клетки.. сам ещё тот любитель ненормативного клёкота из за прутьев когда семян не насыпал хоть кто нибудь из хозяев..) "«Бомба»: — Если в «горячую точку» пошлют — наградят звездой, квартира без очереди, и, конечно, везде без очереди. «Пуля»: — А если ногу оторвёт — то в собесе деревянную дадут, попугая-матершинника и чёрную метку." ДМБ(с)
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SuperNils
1684929307
Два быдла нашего футбола - дзюба и соболев. Вот даже не хочется писать их фамилии с большой буквы.
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alex1951
1684930136
У Ловчева - позднее зажигание... Именно об этом ,пару дней назад ,я намекнул... А с другой стороны - все это ,как то ПОХ... Такие времена,такие нравы....Щас все можно...то,что еще недавно вызывало возмущение... ..будь то богема,будь то спортсмены,будь то кремлевские небожители...всем на все нас....рать!
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cska1948
1684930347
Серафимович только на ТРЕТЬИ сутки сообразил, что сказать в защиту Соболева, но весьма неубедительно.
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Рыло свина
1684931827
два миллионера-дебила, пусть мяч пинают, зачем их пиарить, они ведь только гордятся количеством просмотров.
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