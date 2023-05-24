Ловчев сравнил видео с мастурбацией Дзюбы с непристойным жестом Соболева

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нападающего Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Виллиан Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Жест Соболева – хамство. Но это не из ниоткуда же взялось. Сейчас много идет осуждения, но я бы хотел вернуться к тем временам, когда появилось видео, как Дзюба дрочит – безобразие. Но ведь тогда много говорилось – целые кампании в СМИ и на ТВ шли – что это хорошо, это нормально, ничего страшного.

Как-то на ТВ один эксперт сказал, обращаясь ко мне, – надо казнить не Дзюбу, а того, кто выставил то видео. Я не поддержал. Считаю, что это разврат. Так подключили медиков, которые доказывали, что это нормально.

Сейчас говорят, что Сашин жест – реакция на то, как Роша себе что-то почесал. Тут надо сдерживаться. Классный футболист обязан это делать, не реагировать. Но это трудно.

У нас общество, о котором было раньше сказано в фильме Шукшина – народ к разврату готов. Я вижу, что на улицах подростки матерятся. Этому они точно у Соболева только научились? Часто бываю в комнате 8-16 у телекомментаторов – и заходит девушка, и идет мат-перемат. Этому тоже Соболев научил?» – написал Ловчев в телеграме.