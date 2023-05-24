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    • Ловчев сравнил видео с мастурбацией Дзюбы с непристойным жестом Соболева

    Ловчев сравнил видео с мастурбацией Дзюбы с непристойным жестом Соболева

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нападающего Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Виллиан Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Жест Соболева – хамство. Но это не из ниоткуда же взялось. Сейчас много идет осуждения, но я бы хотел вернуться к тем временам, когда появилось видео, как Дзюба дрочит – безобразие. Но ведь тогда много говорилось – целые кампании в СМИ и на ТВ шли – что это хорошо, это нормально, ничего страшного.

    Как-то на ТВ один эксперт сказал, обращаясь ко мне, – надо казнить не Дзюбу, а того, кто выставил то видео. Я не поддержал. Считаю, что это разврат. Так подключили медиков, которые доказывали, что это нормально.

    Сейчас говорят, что Сашин жест – реакция на то, как Роша себе что-то почесал. Тут надо сдерживаться. Классный футболист обязан это делать, не реагировать. Но это трудно.

    У нас общество, о котором было раньше сказано в фильме Шукшина – народ к разврату готов. Я вижу, что на улицах подростки матерятся. Этому они точно у Соболева только научились? Часто бываю в комнате 8-16 у телекомментаторов – и заходит девушка, и идет мат-перемат. Этому тоже Соболев научил?» – написал Ловчев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 14:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +62

      vaisboston 3 минуты назад

      Прикольно...Каждый раз когда кто то на поле яйца почешет, всегда будут вспоминать и сравнивать с зюбиным дрочиловом.)))

      0
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      Рейтинг: +342

      Рыло свина 1 час назад

      два миллионера-дебила, пусть мяч пинают, зачем их пиарить, они ведь только гордятся количеством просмотров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      cska1948 2 часа назад

      Серафимович только на ТРЕТЬИ сутки сообразил, что сказать в защиту Соболева, но весьма неубедительно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4241

      ziborock > cska1948 50 минут назад

      Когда Дзагоев призывал делать то же самое что показал Соболев, но не одному человеку а всему Зениту, вам понравилось, вы чуть ли не плясали, а когда в ваш адрес, то что, уже не нравится?!)))

      0
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      Рейтинг: +434

      cska1948 > ziborock 16 минут назад

      А кто вам сказал, что мне понравилось то, что сказал Дзагоев?

      0
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      Рейтинг: +11677

      alex1951 2 часа назад

      У Ловчева - позднее зажигание... Именно об этом ,пару дней назад ,я намекнул...
      А с другой стороны - все это ,как то ПОХ... Такие времена,такие нравы....Щас все можно...то,что еще недавно вызывало возмущение...
      ..будь то богема,будь то спортсмены,будь то кремлевские небожители...всем на все нас....рать!

      0
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      Рейтинг: +1118

      SuperNils 2 часа назад

      Два быдла нашего футбола - дзюба и соболев. Вот даже не хочется писать их фамилии с большой буквы.

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      Рейтинг: +8445

      Беспонтий 2 часа назад

      ))
      целка из клетки..
      сам ещё тот любитель ненормативного клёкота из за прутьев когда семян не насыпал хоть кто нибудь из хозяев..)

      "«Бомба»: — Если в «горячую точку» пошлют — наградят звездой, квартира без очереди, и, конечно, везде без очереди.
      «Пуля»: — А если ногу оторвёт — то в собесе деревянную дадут, попугая-матершинника и чёрную метку." ДМБ(с)

      4
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