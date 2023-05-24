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    «Валенсия» получила наказание за расизм в адрес Винисиуса

    Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации наказал «Валенсию» за расисткие действия фанатов в отношении нападающего «Реала» Винисиуса.

    Трибуна, откуда шли расистские выкрики, дисквалифицирована на пять игр. Сам клуб оштрафован на 45 тысяч евро.

    Валенсийцы планируют обжаловать наказание.

    • Винисиус из-за своего удаления не сыграет с «Райо Вальекано» (24 мая) и «Севильей» (27 мая).
    • Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.
    • Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

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    Источник: RFEF

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