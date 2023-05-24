«Валенсия» получила наказание за расизм в адрес Винисиуса

Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации наказал «Валенсию» за расисткие действия фанатов в отношении нападающего «Реала» Винисиуса.

Трибуна, откуда шли расистские выкрики, дисквалифицирована на пять игр. Сам клуб оштрафован на 45 тысяч евро.

Валенсийцы планируют обжаловать наказание.