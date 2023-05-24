«Валенсия» получила наказание за расизм в адрес Винисиуса

Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации наказал «Валенсию» за расисткие действия фанатов в отношении нападающего «Реала» Винисиуса.
Трибуна, откуда шли расистские выкрики, дисквалифицирована на пять игр. Сам клуб оштрафован на 45 тысяч евро.
Валенсийцы планируют обжаловать наказание.
- Винисиус из-за своего удаления не сыграет с «Райо Вальекано» (24 мая) и «Севильей» (27 мая).
- Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.
- Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
Источник: RFEF