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    • Первый тренер Соболева обвинил Рошу в провокации форварда «Спартака»

    Первый тренер Соболева обвинил Рошу в провокации форварда «Спартака»

    Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    «Его Роша провоцировал с самого начала. На первой минуте игрок ЦСКА уже корчился, потом раз пять лежал, просил, чтобы кому-то желтую дали, а Саша заводится на такие вещи. Но все равно Соболев виноват.

    Провоцируют в игре регулярно. Есть люди, которые умеют себя держать, а Саша не сумел сдержаться. Получил красную карточку, оставил команду в меньшинстве. Поступил некрасиво.

    Надо было дальше биться и доказывать, бороться с Рошей честными методами. Характер у него такой, вспыльчивый», – сказал Горбунов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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