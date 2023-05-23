Первый тренер Соболева обвинил Рошу в провокации форварда «Спартака»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Его Роша провоцировал с самого начала. На первой минуте игрок ЦСКА уже корчился, потом раз пять лежал, просил, чтобы кому-то желтую дали, а Саша заводится на такие вещи. Но все равно Соболев виноват.

Провоцируют в игре регулярно. Есть люди, которые умеют себя держать, а Саша не сумел сдержаться. Получил красную карточку, оставил команду в меньшинстве. Поступил некрасиво.

Надо было дальше биться и доказывать, бороться с Рошей честными методами. Характер у него такой, вспыльчивый», – сказал Горбунов.