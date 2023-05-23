Подписывайтесь на блоги о «Спартаке», «Локо» и ЦСКА и создавайте свой!

Привет всем, это «Бомбардир». Как вы знаете, недавно мы запустили блоги на сайте. И вот уже некоторые, на которые можно подписаться.
1. Вот блог Николая Федорова про «Спартак».
2. Блог редактора «Бомбардира» Ильи Егорова о «Локо» и остальном российском футболе.
3. Блог «АРМЕЙЦЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» от пользователя iurylario.
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Источник: «Бомбардир»