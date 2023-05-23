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    • Подписывайтесь на блоги о «Спартаке», «Локо» и ЦСКА и создавайте свой!

    Подписывайтесь на блоги о «Спартаке», «Локо» и ЦСКА и создавайте свой!

    Привет всем, это «Бомбардир». Как вы знаете, недавно мы запустили блоги на сайте. И вот уже некоторые, на которые можно подписаться.

    1. Вот блог Николая Федорова про «Спартак».

    2. Блог редактора «Бомбардира» Ильи Егорова о «Локо» и остальном российском футболе.

    3. Блог «АРМЕЙЦЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» от пользователя iurylario.

    И это еще не все! В ближайшее время вас ждут некоторые блоговые сюрпризы. Так что подписывайтесь и комментируйте посты.

    Хотите писать сами?

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:27
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