Бальде назвал главную проблему российского судейства

Форвард «Спартака» Кейта Бальде назвал главную проблему судейства в чемпионате России.
«Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов.
Порой, когда VAR включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее, – сказал Бальде.
- Бальде в «Спартаке» с лета.
- Контракт действует еще 2 года.
- Осенью Кейта был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Источник: «Спорт-Экспресс»