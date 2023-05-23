Бальде назвал главную проблему российского судейства

Форвард «Спартака» Кейта Бальде назвал главную проблему судейства в чемпионате России.

«Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов.

Порой, когда VAR включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее, – сказал Бальде.