Бальде назвал главную проблему российского судейства

Иногда ВАР просто используют как инструмент затяжки времени, надо менять регламент. По-моему, решение судьи в поле должно быть превалирующим, ВАР это просто помощник Video assisted referee, надо исключить вызовы судьи к экрану, хвост не должен вилять собакой.
Форвард «Спартака» Кейта Бальде назвал главную проблему судейства в чемпионате России.
«Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов.
Порой, когда VAR включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее, – сказал Бальде.
- Бальде в «Спартаке» с лета.
- Контракт действует еще 2 года.
- Осенью Кейта был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.