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    Бальде назвал главную проблему российского судейства

    Форвард «Спартака» Кейта Бальде назвал главную проблему судейства в чемпионате России.

    «Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов.

    Порой, когда VAR включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее, – сказал Бальде.

    • Бальде в «Спартаке» с лета.
    • Контракт действует еще 2 года.
    • Осенью Кейта был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18378

      NewLife 1 час назад

      Иногда ВАР просто используют как инструмент затяжки времени, надо менять регламент. По-моему, решение судьи в поле должно быть превалирующим, ВАР это просто помощник Video assisted referee, надо исключить вызовы судьи к экрану, хвост не должен вилять собакой.

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