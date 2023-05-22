Виллиан Роша: «Соболев – клоун»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», – сказал бразилец.