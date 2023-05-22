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Виллиан Роша: «Соболев – клоун»

22 мая 2023, 11:04
21

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», – сказал бразилец.

  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
  • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (21)
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То ли ещё будет
1684742928
Не надо так говорить о своих коллегах, даже если они тебе неприятны. Неизвестно, как оно сложится завтра.
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vladik12
1684743216
Вы из одного цирка, епт.
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mab1011
1684743460
Он не клоун,а больной рукоблуд...
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шахта Заполярная
1684743756
Да ты сам клоун, да еще безмозглый. Женщин надо уважать, да ты их и уважил аж два раза во все стороны.
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JTherry
1684744796
как Роша "уважал женщин и детей" вчера срач-тв показал во всей красе этого утырка: провоцировал Соболева по всей поляне, начиная с первой минуты, а на 69-й минуте, обратившись к трибунам, потряс своим "причиндалом" в камеры дважды..!!!) размазывай сопли дальше, клоун..!!))
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R_a_i_n
1684744852
Согласен, что клоун. Сам Роша клоун такой же!
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Дядя Серёжа
1684745073
Он клоун, а ты рассмешил сильнее...
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ziborock
1684748238
«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион» То есть по мнению Роши женщины никогда "писи" не видели?!)))
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Из Твери Леха
1684753082
демонстрация мужика мужику (пусть и не в натуральном виде ) своего органа говорит о его не совсем традиционных взглядах. какой клуб, такие и взгляды. дезеувщина...
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zigbert
1684757635
Был бы умней Роша, могли наказать только Соболева.
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