Виллиан Роша: «Соболев – клоун»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ (1:2).
«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», – сказал бразилец.
- Матч обслуживал Сергей Карасев.
- Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
- Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого