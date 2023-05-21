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    • «Гопник, случайно оказавшийся в футболе»: бывший президент «Спартака» – о Соболеве

    «Гопник, случайно оказавшийся в футболе»: бывший президент «Спартака» – о Соболеве

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Александра Соболева за поведение в матче с ЦСКА.

    • Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

    «Соболев – обычный гопник, случайно оказавшийся в футболе, а не на улице Барнаула. К сожалению, перемещение по стране ближе к столице не сказалось ни на его воспитании, ни на понимании мира.

    Это не первый его раз, больше удивило решение Карасева выгнать с поля игрока армейцев за повтор жеста Соболева, это судейская неразбериха, глупость. Опять все в сторону «Спартака», они должны были остаться в меньшинстве. Соболев наиграл на желтую еще по первому тайму, его должны были удалять раньше», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18432

      paracetamol 9 минут назад

      Ошибаетесь, народ в Барнауле, Томске и Самаре куда лучше. Гоп-стопу Соболь уже в свинарнике научился!

      0
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      Рейтинг: +5928

      maygli 26 минут назад

      Про Соболева всё верно.

      0
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      Рейтинг: +17536

      Garrincha58 28 минут назад

      вот такие сейчас у нас футболисты один свой причиндал дёргает на камеру второй теребит на глазах зрителей на стадионе и телезрителей по всей стране, что сказать народная команда

      1
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      Рейтинг: +21414

      derrik2000 33 минуты назад

      Один гопник, правда, из 90-х, комментирует действия молодого гопника.))

      2
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      Рейтинг: +34387

      VVM1964 > derrik2000 53 секунды назад

      Прикинь, даже согласен !!! Но не обольщайся !!! )))

      0
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      Рейтинг: +34387

      VVM1964 36 минут назад

      Согласен, что Соболев - гопник ... Но если с другой стороны посмотреть - в какой стране мы живем и какое время наступило ??? А может еще чуть-чуть и Соболева можно будет признать подвижником новых идей в спорте !))) ...

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      Рейтинг: +19806

      Cleaner 45 минут назад

      Стыдно за клуб, в котором играет такой игрок, как Соболев...((((((((((((((((((((

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