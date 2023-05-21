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  • «Гопник, случайно оказавшийся в футболе»: бывший президент «Спартака» – о Соболеве

«Гопник, случайно оказавшийся в футболе»: бывший президент «Спартака» – о Соболеве

21 мая 2023, 22:51
31

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Александра Соболева за поведение в матче с ЦСКА.

  • Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

«Соболев – обычный гопник, случайно оказавшийся в футболе, а не на улице Барнаула. К сожалению, перемещение по стране ближе к столице не сказалось ни на его воспитании, ни на понимании мира.

Это не первый его раз, больше удивило решение Карасева выгнать с поля игрока армейцев за повтор жеста Соболева, это судейская неразбериха, глупость. Опять все в сторону «Спартака», они должны были остаться в меньшинстве. Соболев наиграл на желтую еще по первому тайму, его должны были удалять раньше», – сказал Червиченко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Червиченко Андрей
Комментарии (31)
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VVM1964
1684699492
Согласен, что Соболев - гопник ... Но если с другой стороны посмотреть - в какой стране мы живем и какое время наступило ??? А может еще чуть-чуть и Соболева можно будет признать подвижником новых идей в спорте !))) ...
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derrik2000
1684699677
Один гопник, правда, из 90-х, комментирует действия молодого гопника.))
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Garrincha58
1684700025
вот такие сейчас у нас футболисты один свой причиндал дёргает на камеру второй теребит на глазах зрителей на стадионе и телезрителей по всей стране, что сказать народная команда
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maygli
1684700133
Про Соболева всё верно.
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paracetamol
1684701125
Ошибаетесь, народ в Барнауле, Томске и Самаре куда лучше. Гоп-стопу Соболь уже в свинарнике научился!
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ScarlettOgusania
1684702093
"обычный гопник, случайно оказавшийся в футболе, а не на улицах ростова" - это точная копия червя)
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neim
1684711824
Вот и ответ, почему не любят Спартак. Вы еще на его рожу посмотрите, когда во время матча он на кого-то там кричал, может даже и на арбитра, по моему в этом же эпизоде (((. Да он, кроме удаления, еще на пять-десять матчей дисквалификации наиграл.
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R_a_i_n
1684728642
Гопник, случайно оказавшийся в футболе и развалив Спартак это и есть Червиченко! Дело Сычева помним!
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Дядя Серёжа
1684729877
Я неподалёку от Алтая, я оскорблён за Барнаул. Сам ты гопник... хотя даже захудалому гопнику определённая смелость нужна. А Соболь балбес.
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Опорник84
1684739037
Один за балду хватается, другой из Питера Спартак имеет, кстати Баринов тоже самое хотел сделать. Дзюба ,Азмуна в раздевалке после чемпионского матча в прошлом году жарил. Евсеев , после Уэльса тоже там что-то на член похожее предлагал. Разве мало таких случаев, все забыли? И про Соболя забудут.
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