«Гопник, случайно оказавшийся в футболе»: бывший президент «Спартака» – о Соболеве

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Александра Соболева за поведение в матче с ЦСКА.

Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

«Соболев – обычный гопник, случайно оказавшийся в футболе, а не на улице Барнаула. К сожалению, перемещение по стране ближе к столице не сказалось ни на его воспитании, ни на понимании мира.

Это не первый его раз, больше удивило решение Карасева выгнать с поля игрока армейцев за повтор жеста Соболева, это судейская неразбериха, глупость. Опять все в сторону «Спартака», они должны были остаться в меньшинстве. Соболев наиграл на желтую еще по первому тайму, его должны были удалять раньше», – сказал Червиченко.