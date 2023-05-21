Федун – о Соболеве: «Детство играет в одном месте»

Пустота в голове у Соболева играет. И отсутствие элементарного воспитания. Обезьяна обезьяной сегодня по полю бегал...(((
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на поступок Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).
«Что касается удаления Александра Соболева, всем было все понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди.
Соболев провел цельный матч, но у него детство играет в одном месте», – сказал Федун.
- Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.