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    Федун – о Соболеве: «Детство играет в одном месте»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на поступок Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

    «Что касается удаления Александра Соболева, всем было все понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди.

    Соболев провел цельный матч, но у него детство играет в одном месте», – сказал Федун.

    • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19806

      Cleaner 48 минут назад

      Пустота в голове у Соболева играет. И отсутствие элементарного воспитания. Обезьяна обезьяной сегодня по полю бегал...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24703

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Видимо этому придурку лавры Дзюбы не дают покоя. Но Дзюба тихо дома на диване, а этот идиот перед трибунами с 25-ю тысячами людей, где полно детей и женщин.

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      Рейтинг: +11427

      knikos > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Так мало того , Дзюба хоть для любовницы "делал" , видео же было "украдено" хакерами . А это дерьмо на всю страну . Чмо никудышное ! Спаму надо избавиться от этого компроментирующего фактора . Если , конечно ,Спам хочет остаться "народной" командой ...

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