Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент РПЛ высказался о неприличном жесте Соболева в матче с ЦСКА

Президент РПЛ высказался о неприличном жесте Соболева в матче с ЦСКА

21 мая 2023, 19:16
8

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на жест форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

  • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

«С удалением Роши немножко не понял, по Соболеву ясно все. КДК и клуб разберутся, такие эпизоды не красят наш футбол. Понимаем, что эмоции, но такого быть не должно. За что удалили Рошу, так и не понял, то ли жест, то ли разговор.

Сергей Карасев мог бы выйти и прокомментировать сейчас все свои решения. Призываю и надеюсь, чтобы судьи так делали. Я знаю Сергея более 30 лет, он мог бы выйти и ответить на все вопросы. Призываю всех подумать об этом. Даже если ошибся, то выйди, объясни, вопросов будет меньше. Так станет лучше», – сказал Алаев.

Еще по теме:
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА 1
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Алаев Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1684685920
Так нужно ввести такую фишку!!!
Ответить
ALEX ML
1684689296
свинскую быдлоту забанить на пол сезона
Ответить
Taps
1684689349
Пи@дор Соболев дрочил на поле. Какие объяснения ? Тупой дебил ...
Ответить
maygli
1684699195
Вот в хоккее диктор на весь стадион сразу объясняет любое решение судьи. И это действительно снимает кучу вопросов. Пора в футболе тоже это ввести. сразу вся подковёрность уйдёт.
Ответить
Томик
1684716725
Эх, Саня, какое там извинение. Надо было сразу правду говорить - "соперник ударил меня по яйцам и так как он не понимает нормальный язык, пришлось ему жестами показывать куда попал и как больно".
Ответить
Главные новости
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
9
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
Вчера, 17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
Вчера, 17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
Вчера, 17:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+