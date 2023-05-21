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    • Президент РПЛ высказался о неприличном жесте Соболева в матче с ЦСКА

    Президент РПЛ высказался о неприличном жесте Соболева в матче с ЦСКА

    Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на жест форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

    • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

    «С удалением Роши немножко не понял, по Соболеву ясно все. КДК и клуб разберутся, такие эпизоды не красят наш футбол. Понимаем, что эмоции, но такого быть не должно. За что удалили Рошу, так и не понял, то ли жест, то ли разговор.

    Сергей Карасев мог бы выйти и прокомментировать сейчас все свои решения. Призываю и надеюсь, чтобы судьи так делали. Я знаю Сергея более 30 лет, он мог бы выйти и ответить на все вопросы. Призываю всех подумать об этом. Даже если ошибся, то выйди, объясни, вопросов будет меньше. Так станет лучше», – сказал Алаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1408

      Taps 8 минут назад

      Пи@дор Соболев дрочил на поле.
      Какие объяснения ?
      Тупой дебил ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      ALEX ML 9 минут назад

      свинскую быдлоту забанить на пол сезона

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1868

      Artemka444 1 час назад

      Так нужно ввести такую фишку!!!

      0
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