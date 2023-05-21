Президент РПЛ высказался о неприличном жесте Соболева в матче с ЦСКА

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на жест форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.

Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

«С удалением Роши немножко не понял, по Соболеву ясно все. КДК и клуб разберутся, такие эпизоды не красят наш футбол. Понимаем, что эмоции, но такого быть не должно. За что удалили Рошу, так и не понял, то ли жест, то ли разговор.

Сергей Карасев мог бы выйти и прокомментировать сейчас все свои решения. Призываю и надеюсь, чтобы судьи так делали. Я знаю Сергея более 30 лет, он мог бы выйти и ответить на все вопросы. Призываю всех подумать об этом. Даже если ошибся, то выйди, объясни, вопросов будет меньше. Так станет лучше», – сказал Алаев.