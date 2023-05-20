Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка допустил, что его команда организует чемпионский коридор перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Может быть, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, который стал чемпионом.
РПЛ длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю – это хороший поступок. Не против этой традиции», – сказал Личка.
- «Оренбург» примет «Зенит» сегодня в 16:30 мск.
- Петербуржцы стали чемпионами 7 мая благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»