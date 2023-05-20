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  • Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»

Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»

20 мая 2023, 14:30
13

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка допустил, что его команда организует чемпионский коридор перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Может быть, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, который стал чемпионом.

РПЛ длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю – это хороший поступок. Не против этой традиции», – сказал Личка.

  • «Оренбург» примет «Зенит» сегодня в 16:30 мск.
  • Петербуржцы стали чемпионами 7 мая благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Личка Марцел
Комментарии (13)
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SLADE2019
1684582736
Куда бы вы, братья меньшие делись бы? Мог бы вообще на эту тему не рассуждать. Личка - Обезличка.
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R_a_i_n
1684586696
Хто нибудь, ну сделайте им коридор...
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Garrincha58
1684588728
неимётся этим журналюгам им нужен коридор так идите прямо по коридору на лево будет М на право Ж
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BarStep
1684589493
Ключевое здесь "..проявить уважение победителю – это хороший поступок." Слышите рылы!? Поступок! Хороший! Не, не догоняете? Слова эти для вас не понятны, ну а смысл этих слов - тем паче..
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kvm
1684592369
«Может быть, сделаем чемпионский куни «Зениту».
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saf05
1684593416
Сиканул
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alefreddy
1684596818
что с неохотой все об этом говорят
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