Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка допустил, что его команда организует чемпионский коридор перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Может быть, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, который стал чемпионом.

РПЛ длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю – это хороший поступок. Не против этой традиции», – сказал Личка.