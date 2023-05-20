Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»

    Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка допустил, что его команда организует чемпионский коридор перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Может быть, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, который стал чемпионом.

    РПЛ длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю – это хороший поступок. Не против этой традиции», – сказал Личка.

    • «Оренбург» примет «Зенит» сегодня в 16:30 мск.
    • Петербуржцы стали чемпионами 7 мая благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    Новости по теме
    Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: 28 тур РПЛ, 20 мая 2023 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1850

      Suvorov51 3 минуты назад

      Фарм клуб просто обязан это сделать, тут не нужно думать что вы себя этим унижаете, это для вас закономерность, вы живете на средства того же ПРОМКВАСА. так что вперед друзя и коллеги по газпрёму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1104

      SLADE2019 31 минуту назад

      Куда бы вы, братья меньшие делись бы? Мог бы вообще на эту тему не рассуждать. Личка - Обезличка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 