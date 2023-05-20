РПЛ. «Зенит» на 90+6 минуте ушел от поражения от «Оренбурга» (2:2)

«Зенит» на 90+6 минуте матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» ушел от поражения. Спасительный мяч забил нападающий Иван Сергеев.

Оренбуржцы поднялись на восьмое место.

«Зенит» довел серию без поражений до девяти матчей.

«Оренбург» не смог нанести реванш за поражение в первом круге со счетом 0:8.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мантуан, 28; 1:1 – Эктов, 41; 2:1 – Гойкович, 62; 2:2 – Сергеев, 90+6.

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