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    • РПЛ. «Зенит» на 90+6 минуте ушел от поражения от «Оренбурга» (2:2)

    РПЛ. «Зенит» на 90+6 минуте ушел от поражения от «Оренбурга» (2:2)

    «Зенит» на 90+6 минуте матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» ушел от поражения. Спасительный мяч забил нападающий Иван Сергеев.

    Оренбуржцы поднялись на восьмое место.

    «Зенит» довел серию без поражений до девяти матчей.

    «Оренбург» не смог нанести реванш за поражение в первом круге со счетом 0:8.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мантуан, 28; 1:1 – Эктов, 41; 2:1 – Гойкович, 62; 2:2 – Сергеев, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +68077

      portero 10 минут назад

      Ничего не значаший матч для Зенита, но Семак опять не дал поиграть молодым....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18838

      ilichkadr 11 минут назад

      Бразильцы бразильцами, а русский Ваня есть Ваня. Молодца! Прямо скажем палочка-выручалочка. Могли сегодня и облажаться.
      P.S. Могу ошибаться, но Ваня Сергеев мне напоминает знаменитого немца Герда Мюллера.

      0
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      Рейтинг: +2810

      волчарик 56 минут назад

      Хороший тренировочный матч,когда никому ничего не надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17531

      Garrincha58 1 час назад

      Мостовой - никакой, Круговой не дружит с головой, Сутормина не должно быть даже на скамейке Зенита в защите за всех отдувается Барриос, если бы не он то штук пяток Оренбург привёз чемпионам и самое удивительное в этом матче Клаудиньо весь матч ходил пешком видать тоже хотел слинять на родину да отпустите вы его пусть лучше молодые типа Барановского играют

      1
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      Рейтинг: +68077

      portero > Garrincha58 12 минут назад

      Семак значит слепой и тупой!!!!!

      0
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      Рейтинг: +18410

      paracetamol 1 час назад

      Арбитр Сухой основательно подмочил репутацию.
      Клаудиньо без Малколма не знал куда отдавать передачи.
      Защита экспериментальная, обделалась по-полной. Сыгрываться надо!
      Зенит подтвердил репутацию самой неуступчивой команды, а Сергеев - джокера!

      4
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      Рейтинг: +5322

      PAREVG. 1 час назад

      Договорняк с фарм клубом. Мяч на 95 минуте был забит без сопротивления соперников...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2810

      волчарик > PAREVG. 49 минут назад

      Евронутость на всю голову?Кому и для чего нужен договорняк?А вы матч смотрели?

      2
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      Рейтинг: +906

      7:1 1 час назад

      позор админам бомбардира! (спартаку тоже позор, само собой). я ща поясню. постоянно постите сиськи подруг футболистов и т.д. вместо того, чтобы постить новости про футбол. вчера был улётнейший матч акрон-алания, где зажигал вратарь волков. была тут новость про это событие? нет, конечно, опять запостили очередные сиськи вместо этого. позор. ПОЗОРИЩЕ. админ, вылезай, отчитайся. и за женский футбол тоже. он же ведь существует. но новостей про него нет - а про дочь малафеева, очередную фигуристку, ванду и прочих шмар — есть. ПОЗОР ВАМ!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18410

      paracetamol > 7:1 1 час назад

      Либерастов набрали, чё ты хошь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13722

      R_a_i_n > 7:1 1 час назад

      Тебе тоже позор... орёшь тут как ненормальный...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +784

      Номэд > R_a_i_n 1 час назад

      Он вечно визжит, как недорезанный.

      2
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      Рейтинг: +1291

      mama1991 > 7:1 49 минут назад

      в интернете полно новостных сайтов намного более качественных. че пыхтеть?

      0
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      Рейтинг: +1830

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 34 минуты назад

      дался тебе женский футбол, который совершенно не интересно смотреть, любуйся на позорную плоскую задницу дочки Малофеева и визжи, как бом.жи еле уползли от своего фарма из Оренбурга))

      0
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      Рейтинг: +6353

      rash1959 1 час назад

      Великолепно разыгранная комедия. В штрафной СТОЯТ три защитника бурга, и ни шагу никуда (один для приличия прыгнул) , против двух немытых - в результате гол. Матч окончен, всем быстро в кассу. Ну а первый гол авансом.

      4
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      Рейтинг: +1830

      ScarlettOgusania > rash1959 31 минуту назад

      договорняк чистейший!)))

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      Рейтинг: +3729

      ФК Пупсик 1 час назад

      У Зенита экспериментальный состав, в этом сезоне биться уже не за что!!!

      1
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      Рейтинг: +7116

      Semenycch 1 час назад

      У Сергея Семака по прежнему титановые шары!
      Очень, очень понравился Барановский!

      1
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