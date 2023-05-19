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    «Спартак» перед дерби с ЦСКА переехал в Тарасовку

    «Спартак» на этой неделе тренируется на базе в Тарасовке. До этого команда работала на базе в Тушино. Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

    – Почему «Спартак» готовится к матчу против ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли это делается перед дерби? Может какая-то примета?

    – А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор.

    • Игра 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится 21 мая.
    • «Спартак» идет в таблице 4-м.
    • ЦСКА занимает 2-е место.

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    Источник: Metaratings

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