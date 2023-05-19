«Спартак» перед дерби с ЦСКА переехал в Тарасовку

Ипать,на ветке Спартака отписались одни,п.и.д.е.р.с.кие ушлепаны,спартачи только отвечали...
«Спартак» на этой неделе тренируется на базе в Тарасовке. До этого команда работала на базе в Тушино. Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.
– Почему «Спартак» готовится к матчу против ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли это делается перед дерби? Может какая-то примета?
– А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор.
- Игра 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится 21 мая.
- «Спартак» идет в таблице 4-м.
- ЦСКА занимает 2-е место.