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«Спартак» перед дерби с ЦСКА переехал в Тарасовку

19 мая 2023, 21:38
1

«Спартак» на этой неделе тренируется на базе в Тарасовке. До этого команда работала на базе в Тушино. Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

– Почему «Спартак» готовится к матчу против ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли это делается перед дерби? Может какая-то примета?

– А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор.

  • Игра 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится 21 мая.
  • «Спартак» идет в таблице 4-м.
  • ЦСКА занимает 2-е место.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (1)
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zigbert
1684580516
В подготовке к такому матчу важна любая мелочь. Традиции нельзя забывать.
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