«Спартак» перед дерби с ЦСКА переехал в Тарасовку

«Спартак» на этой неделе тренируется на базе в Тарасовке. До этого команда работала на базе в Тушино. Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

– Почему «Спартак» готовится к матчу против ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли это делается перед дерби? Может какая-то примета?

– А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор.