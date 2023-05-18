Слуцкий назвал трех игроков, которых дети хотят видеть на открытии стадиона «Бомбонера» в Волгограде

Леонид Слуцкий привел пример, насколько популярной стала Медиалига среди детей.

«В том году автобус Медиалиги ехал на финал в Краснодар и останавливался в Волгограде в моей академии.

И дети знают Славона [Святослава Анисова], который «ха-ха-ха». А Дениса Колодина, моего воспитанника и бронзового призера Евро – не знает никто.

У меня 5 июня открытие «Бомбонеры» (стадиона). Я спрашиваю у детей, кого позвать, и все говорят: «Прокопа». Тройка звучит: «Дзюба, Головин, Прокоп».

При всем уважении к Прокопу, но ставить его на один уровень с игроками национальной сборной, – мне вот это не нравится», – сказал Слуцкий.