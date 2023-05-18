Литвинов назвал легионера «Спартака», который очень хорошо разговаривает на русском

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, у кого из иностранных одноклубников не возникло проблем с изучением русского языка.

– Слышал, что Бальде в коллектив вообще здорово вписался. Со всеми ребятами хороший контакт.

– Очень контактный парень! Постоянно шутит, подбадривает.

– Кто еще из иностранцев такого же типа?

– До этого был Самуэль Жиго, с которым мы поддерживаем контакт в соцсетях, когда он там что-то выкладывает. Все по чуть-чуть сейчас.

Крис Мартинс уже очень хорошо разговаривает на русском. Он полиглот, шесть или семь языков в совершенстве.

Буквально через полгода после его приезда была смешная история. Был у нас командный ужин в Тарасовке, на столе стояла курица, и она закончилась. Он повернулся к повару и на чистом русском спрашивает: «А курица есть еще?» Все были очень удивлены.

– В «Спартак» пришли новички Тавареш, Дуарте. Они совсем еще по-русски не понимают, даже подсказок? Сильно ли это мешает на поле?

– Тавареш уже много что понимает на русском. Если говоришь ему «право», «лево», он понимает.

Алексису Дуарте это сложнее дается, есть языковой барьер, так как он не знает не только русского, но и английского языка.

Как я слышал, у него сейчас есть учитель, который занимается с ним английским, а мы как можно быстрее стараемся ему помочь в этом плане.