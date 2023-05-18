«Краснодар» – в Суперфинале, Григорян – в «Кубани» на 18 дней, голеадора АПЛ наказали за ставки и другие новости

Мхитарян первым собрал финалы всех действующих еврокубков.

«Реал» хочет летом купить Мбаппе, Беллингема и Дэвиса – они стоят 370 миллионов.

Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили.

Чалов проиграл спор девушке – в качестве наказания об его голову разбивали яйца.

Григорян подписал 18-дневный контракт с «Кубанью».

Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет».

Канчельскис – об РФС: «Там дебилы работают? Я удивляюсь тому, что происходит».

Третий бомбардир АПЛ этого сезона дисквалифицирован на 8 месяцев.

«Ливерпуль» объявил об уходе четырех игроков – все они побеждали с клубом в ЛЧ.

Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил «Урал» и сыграет в Суперфинале с ЦСКА.