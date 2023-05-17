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    Григорян подписал 18-дневный контракт с «Кубанью»

    «Кубань» сообщила о назначении на пост главного тренера Александра Григоряна. Контракт действует до конца сезона, который завершится через 18 дней – 3 июня.

    По информации инсайдера Сергея Ильева, контракт будет продлен, если Григорян сохранит «Кубань» в Первой лиге (осталось три тура).

    «В команду нового наставника войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин», – написали краснодарцы.

    • «Кубань» сейчас в зоне вылета, но лишь ввиду дополнительных показателей.
    • Григорян до прошлого года тренировал ЖФК ЦСКА.
    • В Первой лиге тренер работал с «Пари НН», «СКА-Хабаровском», «Лучом».

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    Источник: телеграм-канал «Кубани»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +871

      dragoon000320 1 час назад

      такого харизматичного тренера очень не хватает в РПЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9055

      vladik12 > dragoon000320 1 час назад

      Шансы ему давали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +899

      kliker 1 час назад

      С мужчинами у него не очень получается. Он больше по бабам, в смысле по женскому футболу копенгаген.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1097

      SLADE2019 2 часа назад

      Миссия невыполнима. Сравнил расписание Кубани и Велеса, после чего пришел к такому неутешительному выводу для Григоряна. С другой стороны, риск дело благородное, если вытащит ситуацию, то он молодцом будет выглядеть. Но, не верю.

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