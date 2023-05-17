Григорян подписал 18-дневный контракт с «Кубанью»

«Кубань» сообщила о назначении на пост главного тренера Александра Григоряна. Контракт действует до конца сезона, который завершится через 18 дней – 3 июня.
По информации инсайдера Сергея Ильева, контракт будет продлен, если Григорян сохранит «Кубань» в Первой лиге (осталось три тура).
«В команду нового наставника войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин», – написали краснодарцы.
- «Кубань» сейчас в зоне вылета, но лишь ввиду дополнительных показателей.
- Григорян до прошлого года тренировал ЖФК ЦСКА.
- В Первой лиге тренер работал с «Нижним Новгородом», «СКА-Хабаровском», «Лучом».
Источник: телеграм-канал «Кубани»