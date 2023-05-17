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Григорян подписал 18-дневный контракт с «Кубанью»

17 мая 2023, 13:41
8

«Кубань» сообщила о назначении на пост главного тренера Александра Григоряна. Контракт действует до конца сезона, который завершится через 18 дней – 3 июня.

По информации инсайдера Сергея Ильева, контракт будет продлен, если Григорян сохранит «Кубань» в Первой лиге (осталось три тура).

«В команду нового наставника войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин», – написали краснодарцы.

  • «Кубань» сейчас в зоне вылета, но лишь ввиду дополнительных показателей.
  • Григорян до прошлого года тренировал ЖФК ЦСКА.
  • В Первой лиге тренер работал с «Нижним Новгородом», «СКА-Хабаровском», «Лучом».

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Источник: телеграм-канал «Кубани»
Россия. Премьер-лига Кубань Григорян Александр
Комментарии (8)
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SLADE2019
1684320795
Миссия невыполнима. Сравнил расписание Кубани и Велеса, после чего пришел к такому неутешительному выводу для Григоряна. С другой стороны, риск дело благородное, если вытащит ситуацию, то он молодцом будет выглядеть. Но, не верю.
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kliker
1684323725
С мужчинами у него не очень получается. Он больше по бабам, в смысле по женскому футболу копенгаген.
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dragoon000320
1684324387
такого харизматичного тренера очень не хватает в РПЛ
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life85
1684329047
Это когда он Пари НН тренировал ?!?!?!
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neim
1684332277
Жалко Кубань, даже за эти 18 дней ))).
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Shamil79
1684352254
неординарный.....вытянет.....если Кубань не подведёт
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