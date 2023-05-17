Чалов проиграл спор девушке – в качестве наказания об его голову разбивали яйца

Нападающий ЦСКА Федор Чалов проиграл спор своей девушке.
Она утверждала, что форвард побьет личный рекорд по голам в сезоне РПЛ. Чалов не верил. В итоге проиграл спор.
В качестве наказания о голову Чалова разбивали яйца, а также засыпали его мукой.
Чалов в своем телеграм-посте не сообщил условия спора, но их пресс-службе ЦСКА рассказала девушка футболиста.
- В субботу форвард сделал дубль в дерби с «Торпедо» (3:0).
- Он забил 17 голов в 27 матчах этого сезона РПЛ.
- Ранее лучшим результатом Чалова в чемпионате было 15 мячей.
Источник: «Бомбардир»