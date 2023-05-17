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    • Чалов проиграл спор девушке – в качестве наказания об его голову разбивали яйца

    Чалов проиграл спор девушке – в качестве наказания об его голову разбивали яйца

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов проиграл спор своей девушке.

    Она утверждала, что форвард побьет личный рекорд по голам в сезоне РПЛ. Чалов не верил. В итоге проиграл спор.

    В качестве наказания о голову Чалова разбивали яйца, а также засыпали его мукой.

    Чалов в своем телеграм-посте не сообщил условия спора, но их пресс-службе ЦСКА рассказала девушка футболиста.

    • В субботу форвард сделал дубль в дерби с «Торпедо» (3:0).
    • Он забил 17 голов в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Ранее лучшим результатом Чалова в чемпионате было 15 мячей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21376

      derrik2000 2 часа назад

      Вот так "золотая молодёжь" развлекается.
      А слабО автоматы, КМБ и - в зону СВО???
      Не.
      Лучше яйца о голову разбивать и выкладывать это в инете.

      0
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      Рейтинг: +13

      prostotak2023 > derrik2000 1 час назад

      а ты херли не там свинотина?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21376

      derrik2000 > prostotak2023 51 минуту назад

      Сначала не понял твой ник.
      ПРОСТАТИТ???
      Потом кое-как прочитал.
      Пиши БЕЗ пунктуационных и грамматических ошибок, малолетка прыщавая.

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      Рейтинг: +4293

      Эном айс 2 часа назад

      Тпру, Чалый, тпру..(
      Над едой нельзя так шутить. Скоро не будет.

      3
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      Рейтинг: +1097

      SLADE2019 2 часа назад

      А, чтобы об его яйца голову разбивали, слабо было поспорить?

      0
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      Рейтинг: +1113

      SuperNils 2 часа назад

      А потом они все вместе устроили дружескую оргию в доме.

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