Чалов проиграл спор девушке – в качестве наказания об его голову разбивали яйца

Нападающий ЦСКА Федор Чалов проиграл спор своей девушке.

Она утверждала, что форвард побьет личный рекорд по голам в сезоне РПЛ. Чалов не верил. В итоге проиграл спор.

В качестве наказания о голову Чалова разбивали яйца, а также засыпали его мукой.

Чалов в своем телеграм-посте не сообщил условия спора, но их пресс-службе ЦСКА рассказала девушка футболиста.