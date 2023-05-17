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    • Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

    Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

    В эти минуты проходит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    Это 191-й матч в турнире для главного тренера испанцев Карло Анчелотти. Он стал единоличным рекордсменом. На одну игру меньше у сэра Алекса Фергюсона.

    • В предыдущих 190 встречах Анчелотти в Лиге чемпионов его команды одержали 108 побед, 41 раз сыграли вничью, 41 раз уступили.
    • Анчелотти 4 раза брал Лигу чемпионов (2 раза с «Миланом» и 2 – с «Реалом»).
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Манчестере.

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    Источник: «Бомбардир»

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