Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

В эти минуты проходит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
Это 191-й матч в турнире для главного тренера испанцев Карло Анчелотти. Он стал единоличным рекордсменом. На одну игру меньше у сэра Алекса Фергюсона.
- В предыдущих 190 встречах Анчелотти в Лиге чемпионов его команды одержали 108 побед, 41 раз сыграли вничью, 41 раз уступили.
- Анчелотти 4 раза брал Лигу чемпионов (2 раза с «Миланом» и 2 – с «Реалом»).
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Манчестере.
Источник: «Бомбардир»