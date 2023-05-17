Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

В эти минуты проходит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Это 191-й матч в турнире для главного тренера испанцев Карло Анчелотти. Он стал единоличным рекордсменом. На одну игру меньше у сэра Алекса Фергюсона.