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    • Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов

    Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Реалом».

    • Ответный полуфинал Лиги чемпионов состоится в Англии в среду, 17 мая, в 22:00 мск.
    • В первой игре команды не выявили победителя – ничья 1:1.
    • Год назад «Сити» вылетел именно от «Реала».

    «Реал» – это самый сильный соперник. Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал. Нужно хорошо выступить, а не просто показать желание.

    Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, это самая важная игра за период моей работы в «Сити», – заявил Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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