Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Реалом».

Ответный полуфинал Лиги чемпионов состоится в Англии в среду, 17 мая, в 22:00 мск.

В первой игре команды не выявили победителя – ничья 1:1.

Год назад «Сити» вылетел именно от «Реала».

«Реал» – это самый сильный соперник. Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал. Нужно хорошо выступить, а не просто показать желание.

Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, это самая важная игра за период моей работы в «Сити», – заявил Гвардиола.

Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!