Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Реалом».
- Ответный полуфинал Лиги чемпионов состоится в Англии в среду, 17 мая, в 22:00 мск.
- В первой игре команды не выявили победителя – ничья 1:1.
- Год назад «Сити» вылетел именно от «Реала».
«Реал» – это самый сильный соперник. Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал. Нужно хорошо выступить, а не просто показать желание.
Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, это самая важная игра за период моей работы в «Сити», – заявил Гвардиола.
Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!
Источник: Manchester Evening News