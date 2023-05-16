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  • Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов

Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов

16 мая 2023, 17:36
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Реалом».

  • Ответный полуфинал Лиги чемпионов состоится в Англии в среду, 17 мая, в 22:00 мск.
  • В первой игре команды не выявили победителя – ничья 1:1.
  • Год назад «Сити» вылетел именно от «Реала».

«Реал» – это самый сильный соперник. Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал. Нужно хорошо выступить, а не просто показать желание.

Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, это самая важная игра за период моей работы в «Сити», – заявил Гвардиола.

Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!

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Источник: Manchester Evening News
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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zigbert
1684257414
Реал как всегда коварен и в любой момент может нанести разящий удар. Но Ман Сити подошел к этому поединку в наилучшей форме.
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