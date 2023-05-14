Мостовой – о «Динамо»: «Позорище. Но дело не в тренере»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Динамо» от «Ахмата».

«Динамо» уступило дома со счетом 0:3.

Клуб проиграл три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

«Позорище. «Динамо» своим болельщикам позорище устроило еще в день рождения, когда проиграли «Факелу». Сегодня повторили. Мы не знаем, что происходит с «Динамо», потому что не находимся внутри коллектива.

Со стороны у них идет игра «кто в лес, кто по дрова». Йоканович не владеет ситуацией, но дело не в тренере. Понятно, что нити потеряны. Но мы говорим о футболистах «Динамо», которых вознесли до небес. Только они ничего не выиграли и непонятно, что будет с ними в будущем.

Основная проблема в футболистах. «Динамо» начало нас приучать к таким позорным поражениям. Все началось еще с поражения «Крыльям» в Кубке России. Но всю вину скидывать на Йокановича нельзя – играют же футболисты», – сказал Мостовой.