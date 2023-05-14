Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой – о «Динамо»: «Позорище. Но дело не в тренере»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Динамо» от «Ахмата».

    • «Динамо» уступило дома со счетом 0:3.
    • Клуб проиграл три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

    «Позорище. «Динамо» своим болельщикам позорище устроило еще в день рождения, когда проиграли «Факелу». Сегодня повторили. Мы не знаем, что происходит с «Динамо», потому что не находимся внутри коллектива.

    Со стороны у них идет игра «кто в лес, кто по дрова». Йоканович не владеет ситуацией, но дело не в тренере. Понятно, что нити потеряны. Но мы говорим о футболистах «Динамо», которых вознесли до небес. Только они ничего не выиграли и непонятно, что будет с ними в будущем.

    Основная проблема в футболистах. «Динамо» начало нас приучать к таким позорным поражениям. Все началось еще с поражения «Крыльям» в Кубке России. Но всю вину скидывать на Йокановича нельзя – играют же футболисты», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой: «РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг» 2
    Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия» 4
    Мостовой назвал комедией матч «Химки» – «Спартак» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      orlovcar 22 минуты назад

      "Все началось еще с поражения «Крыльям» в Кубке России." Зри в корень. Это началось много лет назад еще даже до посещения пердива!!! И до сих пор эти грабли бьют и бьют по роже наступающего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Таврида 23 минуты назад

      Ждем когда, наконец, Мостовой получит лицензию тренера и будет подтверждать свое балабольство конкретными делами.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 