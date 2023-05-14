РПЛ. «Локомотив» без Дзюбы сыграл вничью с «Крыльями» (1:1)

«Крылья Советов» и «Локомотив» обменялись голами в 27-м туре РПЛ. Забили Дмитрий Цыпченко и Вильсон Изидор.

У француза четыре матча подряд с голами – во всех он вышел на замену.

Нападающий гостей Артем Дзюба пропускал матч.

«Локомотив» остался на девятом месте. «Крылья» в случае победы «Факела» над «Пари НН» вечером опустятся в зону переходных матчей.

У «Крыльев» весной в РПЛ одна победа. У «Локо» в последних восьми встречах одно поражение.

Самарцы не побеждают «Локомотив» с 2011 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Цыпченко, 41; 1:1 – Изидор, 48.

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