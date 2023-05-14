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    РПЛ. «Локомотив» без Дзюбы сыграл вничью с «Крыльями» (1:1)

    «Крылья Советов» и «Локомотив» обменялись голами в 27-м туре РПЛ. Забили Дмитрий Цыпченко и Вильсон Изидор.

    У француза четыре матча подряд с голами – во всех он вышел на замену.

    Нападающий гостей Артем Дзюба пропускал матч.

    «Локомотив» остался на девятом месте. «Крылья» в случае победы «Факела» над «Пари НН» вечером опустятся в зону переходных матчей.

    У «Крыльев» весной в РПЛ одна победа. У «Локо» в последних восьми встречах одно поражение.

    Самарцы не побеждают «Локомотив» с 2011 года.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Цыпченко, 41; 1:1 – Изидор, 48.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1518

      balam 8 минут назад

      тикнизян-косорез-рецидивист.такого кадра на до подальше от ворот держать

      0
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      Рейтинг: +1297

      Таврида 32 минуты назад

      Вот уже и Крылья с Локо меняются местами. Нынешнюю таблицу считаю оптимальной, хотя в Воронеже классно Хоя на стадионе поют))

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      Рейтинг: +21352

      derrik2000 38 минут назад

      Если Крылья Советов по какой-либо причине займут место в "переходных матчах", а затем ТАМ проиграют и опустятся в Первую лигу, то я, конечно, буду очень огорчён.
      Все их беды, на мой непрофессиональный взгляд, от психологической неустойчивости, которой Осинкин, наверное, не уделяет должного внимания.
      Сегодня Локомотив с набором высокооплачиваемых футболёров и при наличии очень хорошего тренера Галактионова в концовке просто уже ЗАПЕРСЯ около своей штрафной, молясь о ничьей! ))
      Да и весь матч прошёл под диктовку самарцев.
      Воли и везения не хватило.

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      Рейтинг: +1297

      Таврида > derrik2000 18 минут назад

      Вот именно что Галактионов туго дело знает, а Писарский в Крыльях совсем потерялся.

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      Рейтинг: +21352

      derrik2000 > Таврида 6 минут назад

      Нападающие, при всех их наглости, как в спорте, так и в жизни, всё же очень ранимые люди. С тонкой душевной организацией, если, конечно, ТАКОЕ определения характера применимо к футболистам. )
      Тем не менее.
      Писарский, по-моему, уже где-то говорил. что считает переход в КС ошибкой. Вполне возможно. Ему бы найти "свою" команду: парень-то очень талантливый, точнее, ЯВНО присутствуют задатки очень хорошего нападающего в будущем.

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      Рейтинг: +8954

      GoLenaStop 42 минуты назад

      Второй тайм - вообще БОМБА!
      Такой открытой игры в РПЛ давно не было.
      Локо отскочил...
      КС просто обязаны и дальше играть в Лиге.
      Самара, с уважением!!! Удачи.

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