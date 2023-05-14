Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Локомотив» без Дзюбы сыграл вничью с «Крыльями» (1:1)

14 мая 2023, 16:00
9

«Крылья Советов» и «Локомотив» обменялись голами в 27-м туре РПЛ. Забили Дмитрий Цыпченко и Вильсон Изидор.

У француза четыре матча подряд с голами – во всех он вышел на замену.

Нападающий гостей Артем Дзюба пропускал матч.

«Локомотив» остался на девятом месте. «Крылья» в случае победы «Факела» над «Пари НН» вечером опустятся в зону переходных матчей.

У «Крыльев» весной в РПЛ одна победа. У «Локо» в последних восьми встречах одно поражение.

Самарцы не побеждают «Локомотив» с 2011 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Цыпченко, 41; 1:1 – Изидор, 48.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1684069628
Второй тайм - вообще БОМБА! Такой открытой игры в РПЛ давно не было. Локо отскочил... КС просто обязаны и дальше играть в Лиге. Самара, с уважением!!! Удачи.
Ответить
derrik2000
1684069902
Если Крылья Советов по какой-либо причине займут место в "переходных матчах", а затем ТАМ проиграют и опустятся в Первую лигу, то я, конечно, буду очень огорчён. Все их беды, на мой непрофессиональный взгляд, от психологической неустойчивости, которой Осинкин, наверное, не уделяет должного внимания. Сегодня Локомотив с набором высокооплачиваемых футболёров и при наличии очень хорошего тренера Галактионова в концовке просто уже ЗАПЕРСЯ около своей штрафной, молясь о ничьей! )) Да и весь матч прошёл под диктовку самарцев. Воли и везения не хватило.
Ответить
Таврида
1684070229
Вот уже и Крылья с Локо меняются местами. Нынешнюю таблицу считаю оптимальной, хотя в Воронеже классно Хоя на стадионе поют))
Ответить
balam
1684071658
тикнизян-косорез-рецидивист.такого кадра на до подальше от ворот держать
Ответить
zigbert
1684091893
Игра понравилась. В первом тайме небольшое преимущество Крылья Советов просматривалось. Гол стал логическим завершением этого преимущества. Во втором тайме у Локомотива вышли Изидор и Глушенков сразу организовав взятие ворот. Дальше пошла обоюдоострая игра, где победить могла любая из команд. Ничья справедлива для этого поединка.
Ответить
Главные новости
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
2
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
3
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
Все новости
Все новости
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
1
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
Лещенко прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
21:15
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
7
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
2
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
9
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
24
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+