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    • Журналисты выбрали лучшего футболиста года в Англии: у него рекордный отрыв

    Журналисты выбрали лучшего футболиста года в Англии: у него рекордный отрыв

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.

    Форвард «Ман Сити» набрал 82% голосов и победил в голосовании с рекордным отрывом в истории АПЛ.

    Второе место занял вингер «Арсенала» Букайо Сака, третьим стал его одноклубник Мартин Эдегор. Четвертое место у хавбека «Ман Сити» Кевина Де Брюйне, пятое – у форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда.

    • «Сити» заплатил за Холанда 60 миллионов евро.
    • Игрок забил 51 гол в 47 матчах за англичан.
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

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    Источник: сайт Ассоциации футбольных журналистов

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