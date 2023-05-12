Журналисты выбрали лучшего футболиста года в Англии: у него рекордный отрыв

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.
Форвард «Ман Сити» набрал 82% голосов и победил в голосовании с рекордным отрывом в истории АПЛ.
Второе место занял вингер «Арсенала» Букайо Сака, третьим стал его одноклубник Мартин Эдегор. Четвертое место у хавбека «Ман Сити» Кевина Де Брюйне, пятое – у форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда.
- «Сити» заплатил за Холанда 60 миллионов евро.
- Игрок забил 51 гол в 47 матчах за англичан.
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
Источник: сайт Ассоциации футбольных журналистов