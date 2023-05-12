Журналисты выбрали лучшего футболиста года в Англии: у него рекордный отрыв

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.

Форвард «Ман Сити» набрал 82% голосов и победил в голосовании с рекордным отрывом в истории АПЛ.

Второе место занял вингер «Арсенала» Букайо Сака, третьим стал его одноклубник Мартин Эдегор. Четвертое место у хавбека «Ман Сити» Кевина Де Брюйне, пятое – у форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда.