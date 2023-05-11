«Астон Вилла» хочет бесплатно подписать полузащитника «Реала»

Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии.

Атакующий полузащитник «Реала» интересен «Астон Вилле», которая намерена усилить состав, чтобы бороться за попадание в топ-4 АПЛ.

Бирмингемцы готовы платить игроку 8 миллионов евро в год – это вдвое больше его нынешней зарплаты.

Приоритет самого Асенсио – продлить контракт с «Реалом». Действующее соглашение истекает 30 июня.