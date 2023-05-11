«Астон Вилла» хочет бесплатно подписать полузащитника «Реала»

Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии.
Атакующий полузащитник «Реала» интересен «Астон Вилле», которая намерена усилить состав, чтобы бороться за попадание в топ-4 АПЛ.
Бирмингемцы готовы платить игроку 8 миллионов евро в год – это вдвое больше его нынешней зарплаты.
Приоритет самого Асенсио – продлить контракт с «Реалом». Действующее соглашение истекает 30 июня.
- В этом сезоне испанец забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 46 матчах.
- На него также претендует «Милан».
- Рыночная стоимость Асенсио – 25 миллионов евро.
Источник: Marca