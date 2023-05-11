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    • «Астон Вилла» хочет бесплатно подписать полузащитника «Реала»

    «Астон Вилла» хочет бесплатно подписать полузащитника «Реала»

    Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии.

    Атакующий полузащитник «Реала» интересен «Астон Вилле», которая намерена усилить состав, чтобы бороться за попадание в топ-4 АПЛ.

    Бирмингемцы готовы платить игроку 8 миллионов евро в год – это вдвое больше его нынешней зарплаты.

    Приоритет самого Асенсио – продлить контракт с «Реалом». Действующее соглашение истекает 30 июня.

    • В этом сезоне испанец забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 46 матчах.
    • На него также претендует «Милан».
    • Рыночная стоимость Асенсио – 25 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    11.05.2023 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1731

      Benifacto 20 часов назад

      25 как то маловато будет....он в этому году неплох!

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