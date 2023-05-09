Стали известны призовые «Зенита» за сезон

«Зенит» на прошлой неделе оформил очередной чемпионский титул. Подсчитано, какие призовые по итогам сезона получат петербуржцы.

За титул «Зениту» полагаются 815,4 миллиона рублей. К этому добавятся 77 миллионов за выступление в Кубке России. Еще 56 миллионов – за победу в летнем Суперкубке России.

Итого заработок «Зенита» призовыми за этот сезон составит 949 миллионов.

В прошлом сезоне петербуржцы заработали призовыми 3,3 миллиарда рублей, но тогда была Лига чемпионов и Лига Европы.

«Зенит» получит 2-ю звезду на логотип, так как теперь у него 10 чемпионств.

Половина из них выиграна под руководством Сергея Семака.

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