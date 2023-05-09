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    Стали известны призовые «Зенита» за сезон

    «Зенит» на прошлой неделе оформил очередной чемпионский титул. Подсчитано, какие призовые по итогам сезона получат петербуржцы.

    За титул «Зениту» полагаются 815,4 миллиона рублей. К этому добавятся 77 миллионов за выступление в Кубке России. Еще 56 миллионов – за победу в летнем Суперкубке России.

    Итого заработок «Зенита» призовыми за этот сезон составит 949 миллионов.

    • В прошлом сезоне петербуржцы заработали призовыми 3,3 миллиарда рублей, но тогда была Лига чемпионов и Лига Европы.
    • «Зенит» получит 2-ю звезду на логотип, так как теперь у него 10 чемпионств.
    • Половина из них выиграна под руководством Сергея Семака.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +753

      Номэд 4 часа назад

      Госбабло пилят. А уж как миллер сам себе выпишет...

      2
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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 4 часа назад

      Источник :
      Наверно главбух Зенита инфу "фсейстране" сливает ))))))))))

      1
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      Рейтинг: +14613

      Алексей З 5 часов назад

      Молодцы !!!
      А теперь вычтите из этого деньги на зп и содержания ФК.
      Что получим ?

      0
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      Рейтинг: +4689

      fakeid > Алексей З 3 часа назад

      а теперь прибавь многочисленные спонсорские контракты. от букмекеров и мегафона - до вайдберис, ростелекома и лады с авиакомпанией россия. давно известно, что зарплаты игроков ложатся на них. и зениту в принципе наплевать, сколько платить - просто заключит будущий контракт на более выгодных условиях и условная "пятёрочка" (тоже наш спонсор) будет тянуть пару-тройку игроков. у нас, как бы, очередь из спонсоров. у спартака, скорее всего, тоже. а вот у воронежа и прочих - жoпа, там рады заключить контракт хоть на 10 лямов с местным цементным заводом. ну как-то так.

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      Рейтинг: +923

      rac531 > Алексей З 3 часа назад

      А теперь прибавьте финансирование из Госбюджета, городского бюджета, обязательных платежей дочек Газпрома и получите цифру более ТРИДЦАТИ ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ)

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      Рейтинг: +14613

      Алексей З > fakeid 15 минут назад

      С тобой идиотом трудно разговаривать , ну совсем логически мыслить не умеешь или не хочешь.
      Спартак и ЦСКА официально открыли бюджет и показали убыток 1ярд+. Ты математик считаешь Зенит живёт в прибыль , это при зп Малкома , Вендела и Клаудиньо в 5-7 млн $.
      Раздачей бесплатных билетов, сгоном на трибуны бюджетников , с премиями за матч в 5 лямов рублей , ты реально считаешь Зенита рентабельным клубом ???
      Извини , но приличных слов нет.
      Живи с этим.

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      Рейтинг: +1023

      г.Онега 6 часов назад

      не хреново такие бабки за супер кубок за одну игру

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