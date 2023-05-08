«Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал»: Гвардиола – о Холанде и молоке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности Эрлинга Холанда.

Норвежец в этом сезоне забил 51 гол в 46 матчах.

В середине апреля форвард опубликовал серию фото с молоком в руках, подписав их: «Я и мое волшебное зелье».

«Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое.

Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал. Советую мальчикам, которые хотят подражать Эрлингу, стараться смотреть на его навыки, а не напитки», – заявил Гвардиола.

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