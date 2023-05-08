Вице-премьер Чернышенко: «Главное, чтобы донецкий «Шахтер» встретился с «Зенитом» в финале РПЛ на «Донбасс Арене»

через какое-то время в финал Российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене»=====А чо ждать то...Пущай ваш придуманный Шахтер хоть завтра с Зенитом встретится на Добасс-арене. И это ничего что в Донецк регулярно прилетает и взрывается. Газпромовский Зенит должен знать что такое настоящая в.ойна. Ведь Газпром и спонсирует эту в.ойну.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости восстановить донецкий «Шахтер».
«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет.
Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена.
Главное, чтобы донецкий «Шахтер» пробился через какое-то время в финал Российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – сказал Чернышенко.
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