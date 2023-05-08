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    • Вице-премьер Чернышенко: «Главное, чтобы донецкий «Шахтер» встретился с «Зенитом» в финале РПЛ на «Донбасс Арене»

    Вице-премьер Чернышенко: «Главное, чтобы донецкий «Шахтер» встретился с «Зенитом» в финале РПЛ на «Донбасс Арене»

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости восстановить донецкий «Шахтер».

    «Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет.

    Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена.

    Главное, чтобы донецкий «Шахтер» пробился через какое-то время в финал Российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – сказал Чернышенко.

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    Источник: сайт правительства РФ

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    08.05.2023 15:55
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +355

      dauzhhhhh 13 часов назад

      через какое-то время в финал Российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене»=====А чо ждать то...Пущай ваш придуманный Шахтер хоть завтра с Зенитом встретится на Добасс-арене. И это ничего что в Донецк регулярно прилетает и взрывается. Газпромовский Зенит должен знать что такое настоящая в.ойна. Ведь Газпром и спонсирует эту в.ойну.

      1
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      Рейтинг: +464

      mikatv 15 часов назад

      Обожаю наших чиновников. Чтобы засветиться, вылизать, подмахнуть любую ахинею готовы нести.

      1
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      Рейтинг: +7979

      BarStep 16 часов назад

      Шахтер Донецк возродится как феникс из пепла!
      И будет (обязательно будет!) играть в чемпе РФ!

      0
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      Рейтинг: +3948

      minaev23 17 часов назад

      Не скоро это будет.

      0
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      Рейтинг: +355

      dauzhhhhh > minaev23 13 часов назад

      А ты бы хотел поскорее ?

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      Рейтинг: +59

      boog_17 17 часов назад

      Почему именно это является главным??...Почему не отмена фануйди, к примеру? Или 2-5 тыс болел на матчах - именно то, для чего это затевалось всё??

      1
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      Рейтинг: +3532

      FRZZ 18 часов назад

      Что за чушь несёт???

      4
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