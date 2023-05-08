Вице-премьер Чернышенко: «Главное, чтобы донецкий «Шахтер» встретился с «Зенитом» в финале РПЛ на «Донбасс Арене»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости восстановить донецкий «Шахтер».

«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет.

Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена.

Главное, чтобы донецкий «Шахтер» пробился через какое-то время в финал Российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – сказал Чернышенко.

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