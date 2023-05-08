Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин назвал пять команд, которые обязаны конкурировать с «Зенитом»

Семин назвал пять команд, которые обязаны конкурировать с «Зенитом»

8 мая 2023, 15:22
6

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал чемпионство «Зенита».

  • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
  • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Можно ли будет конкурировать с «Зенитом» в ближайшие несколько лет? Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак».

«Зенит» – молодец, их нужно поздравить, видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает Сергей Семак, у них лучший подбор игроков. Победа «Зенита» – проблема других команд, почему они не могут составить конкуренцию? Они должны разобраться в себе.

Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о том, что они работают лучше, чем все остальные», – сказал Семин.

Еще по теме:
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового 1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 7
Реакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита» 12
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Спартак Семин Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НикКин
1683549065
Нет этого не будет пока газпром правит в РФС какая конкуренция может быть когда админ ресурсами правит газпром да и всей страной будьте честны
Ответить
НикКин
1683549162
Федун с Гинером уже это поняли и молчат чтоб последний бизнес не отняли просто так Федун бы не ушел из спартака
Ответить
PAREVG.
1683553708
Пока газпром делает из Ленинграда спортивную столицу - бесполезно. Все равно всех и вся купят...
Ответить
saf05
1683553801
И это говорит Семин, что-то с ним не то.
Ответить
Главные новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
1
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
5
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+