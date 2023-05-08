Семин назвал пять команд, которые обязаны конкурировать с «Зенитом»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал чемпионство «Зенита».

Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Можно ли будет конкурировать с «Зенитом» в ближайшие несколько лет? Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак».

«Зенит» – молодец, их нужно поздравить, видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает Сергей Семак, у них лучший подбор игроков. Победа «Зенита» – проблема других команд, почему они не могут составить конкуренцию? Они должны разобраться в себе.

Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о том, что они работают лучше, чем все остальные», – сказал Семин.