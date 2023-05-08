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    • Семин назвал пять команд, которые обязаны конкурировать с «Зенитом»

    Семин назвал пять команд, которые обязаны конкурировать с «Зенитом»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал чемпионство «Зенита».

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    «Можно ли будет конкурировать с «Зенитом» в ближайшие несколько лет? Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак».

    «Зенит» – молодец, их нужно поздравить, видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает Сергей Семак, у них лучший подбор игроков. Победа «Зенита» – проблема других команд, почему они не могут составить конкуренцию? Они должны разобраться в себе.

    Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о том, что они работают лучше, чем все остальные», – сказал Семин.

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    Источник: ТАСС

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    08.05.2023 15:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +438

      saf05 18 часов назад

      И это говорит Семин, что-то с ним не то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5305

      PAREVG. 18 часов назад

      Пока газпром делает из Ленинграда спортивную столицу - бесполезно.
      Все равно всех и вся купят...

      3
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      ...
      Рейтинг: +894

      rac531 > PAREVG. 17 часов назад

      О каком Ленинграде Вы пишите?
      К сожалению Ленинграда
      Города над вольной Невой
      Города нашей славы трудовой
      НЕТ((
      Есть Питер, в котором, как учит символ города ШНУР - пить, пить, пить!
      Город бандитов и сексуальных извращенцев.
      Город, который празднует под крики (они у них песни зовутся) татушек, олицетворяющих любовь между женщин.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5305

      PAREVG. > PAREVG. 15 часов назад

      Я пишу про город в котором родился,но не жил, и к командам из которого испытываю отторжение, и который назывался Ленинградом, большую часть моей жизни. я до сих пор называю города как при СССР - привычка.

      0
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > rac531 12 часов назад

      Ах ты 3,14здобол , шут гороховый !

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      Рейтинг: +456

      НикКин 20 часов назад

      Федун с Гинером уже это поняли и молчат чтоб последний бизнес не отняли просто так Федун бы не ушел из спартака

      2
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      Рейтинг: +894

      rac531 > НикКин 12 часов назад

      Очень правильная мысль)
      А, если вспомнить резкое несогласие Федуна с Сечиным, который по своей дурости хотел разорить сланцевые нефтяные фирмы США путем снижения цен на нефть, что вызвало негативную реакцию Путина, то всё встает на свои места.
      В том числе, и уход Федуна на «пенсию»)

      1
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      Рейтинг: +456

      НикКин 20 часов назад

      Нет этого не будет пока газпром правит в РФС какая конкуренция может быть когда админ ресурсами правит газпром да и всей страной будьте честны

      3
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