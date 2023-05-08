Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Илья Авербух дал комментарий о болезни Романа Костомарова.
«Роман Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме.
Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», – сказал Авербух.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Р-Спорт»