Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Илья Авербух дал комментарий о болезни Романа Костомарова.

«Роман Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме.

Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», – сказал Авербух.