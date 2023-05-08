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    Авербух рассказал о состоянии Костомарова

    Илья Авербух дал комментарий о болезни Романа Костомарова.

    «Роман Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме.

    Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», – сказал Авербух.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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