«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ – 3:2. Победный гол на 91-й минуте забил Иван Сергеев.

Московская команда с 76-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил Алексис Дуарте.

Петербургская команда гарантировала себе первое место и пятый раз подряд стала чемпионом России.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 13; 1:1 – Кейта, 33; 2:1 – Мостовой, 39; 2:2 – Промес, 85 (с пенальти); 3:2 – Сергеев, 90+1.

Удаления: нет – Дуарте, 76.

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