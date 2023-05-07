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    • ⚡ РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и стал чемпионом

    ⚡ РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и стал чемпионом

    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ – 3:2. Победный гол на 91-й минуте забил Иван Сергеев.

    Московская команда с 76-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил Алексис Дуарте.

    Петербургская команда гарантировала себе первое место и пятый раз подряд стала чемпионом России.

    Россия. РПЛ. 26-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 13; 1:1 – Кейта, 33; 2:1 – Мостовой, 39; 2:2 – Промес, 85 (с пенальти); 3:2 – Сергеев, 90+1.

    Удаления: нет – Дуарте, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 20:00
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    Комментарии239
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      Рейтинг: +198

      Бригадный 33 минуты назад

      Нынешний Срамтак - совсем не Спартак времен былинных. Бригада воров, в натуре. Крыс, например, жестко обокрали. Причем, украли не только пол-состава, но и тактику ихнию. Ворует бригада хрюканов даже у совсем слабеньких. Помнится, Ротора обокрали и скакали от радости. Не столь давно проводниц обокрали. Под лозунгом "Футбол это контактная игра. Не для гребаных балерин". Забавно, что в нужный момент хрюканы сами обратились. В этих самых ... балерин, в смысле. Очень мерзкая бригада, в общем. И тусовка у хрюканов - под стать им по мерзости. То ли дело - кони с быками. И игрочишки достойно себя ведут. И рулевые не прыгают аки комики-гомики. И фанаты на трибунах красавцы, фанатеют достойно. Красивая публика на трибунах собирается у этих клубов.

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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 1 час назад

      Мне лично за Спартак не стыдно.Они показали всё на что сейчас способны. Обвинять судей ,легче простого, они косячат не только в пользу зины, но и другим клубам помогают. Прежде всего руководству клуба надо уже действительно заниматься командой. Деньги в лукойле есть, нужно брать действительно качественных игроков. Чем в принципе занимается зенит. Для меня всё равно СПАРТАК -чемпион!!!

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      Рейтинг: +316

      Рыло свина 1 час назад

      зенит не смог кукуян помог.

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      Рейтинг: +2566

      andrej-lucevich 3 часа назад

      Зенит Чемпион !!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +259

      Боров мясной 3 часа назад

      накуковал, насвистел судья Зениту.

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      Рейтинг: +2467

      моэм 3 часа назад

      У Спартака одна и та же проблема - защита ....чудаки вратари и дебилы защитники (Джикии везде не успеть).....а самая дорогое приобретение кретина Дуарте , можно объяснить только фактом отмыва денег .

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      Рейтинг: +6316

      rash1959 3 часа назад

      Кто-нибудь, помогите-подскажите. В профиле, в графе "рейтинг" стоят только нули и ничего не прибавляется, хотя плюсы по "ответам" растут и они есть. Уже около месяца такая байда. "Колокольчик"
      тоже мигает, что плюсы есть. Спасибо за подсказку.

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      Рейтинг: +4129

      Kollljan > rash1959 2 часа назад

      Такая хрень у всех. Это сайт такой.

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      Рейтинг: +18381

      paracetamol 4 часа назад

      Могли бы и больше забить и не тянуть до 91-й минуты!

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      Рейтинг: +4556

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Оборона Спартака это б.л.я.дское позорище, вчера только МЮ сыграл хуже, Де Хеа видимо договорились с Селиховым кто круче накосячит))
      Зенит поздравляю со второй звездой на футболке!!!

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      Рейтинг: +1302

      Болотоход 5 часов назад

      От такой победы до сих пор душком попахивает.

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      Рейтинг: +4675

      fakeid > Болотоход 4 часа назад

      очень стыдно за спартаг!

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      Рейтинг: +1302

      Болотоход > fakeid 3 часа назад

      Просто "зулусы" бразильские обкакались)))

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