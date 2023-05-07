Нынешний Срамтак - совсем не Спартак времен былинных. Бригада воров, в натуре. Крыс, например, жестко обокрали. Причем, украли не только пол-состава, но и тактику ихнию. Ворует бригада хрюканов даже у совсем слабеньких. Помнится, Ротора обокрали и скакали от радости. Не столь давно проводниц обокрали. Под лозунгом "Футбол это контактная игра. Не для гребаных балерин". Забавно, что в нужный момент хрюканы сами обратились. В этих самых ... балерин, в смысле. Очень мерзкая бригада, в общем. И тусовка у хрюканов - под стать им по мерзости. То ли дело - кони с быками. И игрочишки достойно себя ведут. И рулевые не прыгают аки комики-гомики. И фанаты на трибунах красавцы, фанатеют достойно. Красивая публика на трибунах собирается у этих клубов.
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ – 3:2. Победный гол на 91-й минуте забил Иван Сергеев.
Московская команда с 76-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил Алексис Дуарте.
Петербургская команда гарантировала себе первое место и пятый раз подряд стала чемпионом России.
Россия. РПЛ. 26-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 13; 1:1 – Кейта, 33; 2:1 – Мостовой, 39; 2:2 – Промес, 85 (с пенальти); 3:2 – Сергеев, 90+1.
Удаления: нет – Дуарте, 76.