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⚡ РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и стал чемпионом

7 мая 2023, 20:00
202

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ – 3:2. Победный гол на 91-й минуте забил Иван Сергеев.

Московская команда с 76-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил Алексис Дуарте.

Петербургская команда гарантировала себе первое место и пятый раз подряд стала чемпионом России.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 13; 1:1 – Кейта, 33; 2:1 – Мостовой, 39; 2:2 – Промес, 85 (с пенальти); 3:2 – Сергеев, 90+1.

Удаления: нет – Дуарте, 76.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (202)
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oyabun
1683479562
В принципе ожидаемая победа Зенита. Мне интереснее было даст ли Спартак бой, или проиграет безвольно? И Спартак бой дал! Во иногих отрезках матча смотрелся лучше Зенита. Но увы, имея таких защитников как Дуарте и Чернов, чего можно ожидать? Да еще и Саня Селихов начудил. Со вторым голом судья ожидаемо помог питерцам - сначала не дал пенальти на Бальде, которому в штрафной наступили на ногу, а потом умышленно перед голом не заметил фола на Зобнине. Ну а третий гол, красавец, ничего не скажешь, кроме огромного "спасибо" Дуарте за то что оставил команду в меньшинстве.
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Ароматный Чаек
1683479810
Поздравляю Футбольный Клуб "Зенит" с Чемпионством Искренне и с душой болельщик ЦСКА
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Красногорск_Фан
1683479911
Для нейтрального зрителя веселый верховой матч. Спартак смотрелся достойно (в отличие от ряда предыдущих игр). Зенит по итогам сезона, не скажу этой игры. получил свое шампиньонство. Ну и мастер класс от Селихова по концентрации в принципиальных матчах
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DVOK68
1683480264
Питер с заслуженным чемпионством.
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Spirit_78
1683481080
Поздравляю всех неравнодушных с чемпионством и второй звездой! Питер это заслужил!
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Zenit_Zenit
1683481893
Нервничали обе команды. Это сказалось на игре , на первом курьезном голе Спартаку и в целом на интриге первого тайма. Спартак приятно удивил упорством, матч получился нервным, по Зенитовски прошлых лет - валидольным. Судейские ошибки ожидаемо были в обе стороны. Зобнина, например, можно было уже в первом тайме с чистой совестью отправить в раздевалку. В целом матч смотрелся, была борьба, эмоции и отмирание нервных клеток. Тем ценнее победа. Ренан и Чистяков оформили два очередных привоза. Сергеев с Мантуаном красавчики. Барриос по сути сделал победу Зенита убедительной. Всем парням респект и уважуха. Богданыч - ты теперь легенда. Миша - с днюхой и десяткой! Зенит - Чемпион!!!
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GoldPlayFIFARus9
1683482694
Оформить чемпионство против своего фарм клубом было особенно приятно!
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zigbert
1683487321
Хороший получился матч. Спартаку удалось навязать Зениту свою игру. Два раза сравнивали счет, проявив волевые качества. Может ничья была бы более справедлива но удержать ее не удалось. Зенит с чемпионством!
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MDAR
1683492715
Скажу честно, Спартак сегодня сыграл достойно!!! В очередной раз показал характер, а это очень важно для команды. Учитывая, что защита экспериментальная. Про Дуарто пусть думают те, кому это положно. Судейство как всегда не без ошибок. Фол на Зобнене, это остановка игры и жёлтая. И боковой и главный проспали, или их проспали, но это уже другая история. Адекватных болельщиков зенита с чемпионством.
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evgevg13
1683498129
Скромненько и со вкусом наказали тушёнку за беспредел с Краснодаром и Ростовом. Зенит- спасибо. Ну и с чемпионством.
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