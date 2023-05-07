«Реал» при Пересе взял столько же трофеев, сколько при Бернабеу

Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
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«Реал» в финале Кубка Испании победил «Осасуну» (2:1). Это 32-й трофей для мадридцев при президенте Флорентино Пересе.
Это повторение рекорда Сантьяго Бернабеу, при котором в 1943-1978 годах тоже было 32 титула.
- Перес руководит «Реалом» с 2000 года (с перерывом на 2006-2009 годы).
- Всего у «Реала» 100 титулов – испанский рекорд.
- В этом сезоне «Реал» еще может взять Лигу чемпионов.
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