«Реал» при Пересе взял столько же трофеев, сколько при Бернабеу

«Реал» в финале Кубка Испании победил «Осасуну» (2:1). Это 32-й трофей для мадридцев при президенте Флорентино Пересе.

Это повторение рекорда Сантьяго Бернабеу, при котором в 1943-1978 годах тоже было 32 титула.

Перес руководит «Реалом» с 2000 года (с перерывом на 2006-2009 годы).

Всего у «Реала» 100 титулов – испанский рекорд.

В этом сезоне «Реал» еще может взять Лигу чемпионов.

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