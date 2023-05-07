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    • «Реал» при Пересе взял столько же трофеев, сколько при Бернабеу

    «Реал» при Пересе взял столько же трофеев, сколько при Бернабеу

    «Реал» в финале Кубка Испании победил «Осасуну» (2:1). Это 32-й трофей для мадридцев при президенте Флорентино Пересе.

    Это повторение рекорда Сантьяго Бернабеу, при котором в 1943-1978 годах тоже было 32 титула.

    • Перес руководит «Реалом» с 2000 года (с перерывом на 2006-2009 годы).
    • Всего у «Реала» 100 титулов – испанский рекорд.
    • В этом сезоне «Реал» еще может взять Лигу чемпионов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 01:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      werwerw 7 мая, 08:30

      Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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