Грилиш: «Холанд говорил мне не идти на вечеринку, а я отвечал: заткнись и посиди в ледяной ванне»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о спорах с Эрлингом Холандом из-за спортивного режима.

«Холанд – лучший профессионал, которого я когда-либо видел. Он делает все: восстанавливается, работает в зале, по десять часов выполняет разные процедуры, ледяные ванны, диета.

Вот почему он такой, какой есть. Но, клянусь, я не смог бы так. Эрлинг говорил мне: «Эй, не ходи сегодня на вечеринку». А я отвечал: «Заткнись и посиди в ледяной ванне».

Мы разные и добиваемся успеха по-своему», – заявил Грилиш.

Холанд перешел в «Сити» летом 2022 года.

В этом сезоне он забил 51 гол и сделал 8 ассистов в 45 матчах.

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