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    • Игрок «Манчестер Сити»: «Иногда я могу выпить и погулять с друзьями – это нормально»

    Игрок «Манчестер Сити»: «Иногда я могу выпить и погулять с друзьями – это нормально»

    Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш признался, что не привержен строгому спортивному режиму.

    «Я люблю погулять и позволяю себе расслабиться. Не буду обманывать. Кто-то думает, что я с восьми утра в спортзале и поэтому так хорошо играю. Нет, это не так.

    Я хорошо играю потому, что нахожусь в форме, уверен в себе, хорошо забочусь о своeм теле. Но мне всe же нравится иногда выпить и погулять с друзьями. Это совершенно нормально», – сказал Грилиш.

    • «Сити» в 2021 году купил игрока за рекордные 117,5 млн евро.
    • В этом сезоне Грилиш забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.

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    Источник: Daily Mail

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    06.05.2023 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 6 мая, 12:42

      Ещё до открытия новости знал кто это будет. Ничего путного в долгосрочной перспективе из него не выйдет.

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