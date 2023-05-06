Игрок «Манчестер Сити»: «Иногда я могу выпить и погулять с друзьями – это нормально»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш признался, что не привержен строгому спортивному режиму.

«Я люблю погулять и позволяю себе расслабиться. Не буду обманывать. Кто-то думает, что я с восьми утра в спортзале и поэтому так хорошо играю. Нет, это не так.

Я хорошо играю потому, что нахожусь в форме, уверен в себе, хорошо забочусь о своeм теле. Но мне всe же нравится иногда выпить и погулять с друзьями. Это совершенно нормально», – сказал Грилиш.

«Сити» в 2021 году купил игрока за рекордные 117,5 млн евро.

В этом сезоне Грилиш забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.

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