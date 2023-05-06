«Ни в коем случае»: владелец «Наполи» исключил продажу лучшего бомбардира команды

Аурелио Де Лаурентис сделал заявление о будущем форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Владелец клуба сказал, что не продаст нигерийского футболиста.

«Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае», – заявил Де Лаурентис.

В этом сезоне Осимхен забил 27 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.

Его хотят купить «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Наполи» оценивал нападающего в 150 миллионов евро.

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