«Ни в коем случае»: владелец «Наполи» исключил продажу лучшего бомбардира команды

Хотя продать его сейчас очень выгодно для Наполи это будет большой потерей. Сколько важных побед было одержано командой при его участии.
Аурелио Де Лаурентис сделал заявление о будущем форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
Владелец клуба сказал, что не продаст нигерийского футболиста.
«Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае», – заявил Де Лаурентис.
- В этом сезоне Осимхен забил 27 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
- Его хотят купить «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- «Наполи» оценивал нападающего в 150 миллионов евро.
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