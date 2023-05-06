Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Ни в коем случае»: владелец «Наполи» исключил продажу лучшего бомбардира команды

    «Ни в коем случае»: владелец «Наполи» исключил продажу лучшего бомбардира команды

    Аурелио Де Лаурентис сделал заявление о будущем форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

    Владелец клуба сказал, что не продаст нигерийского футболиста.

    «Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае», – заявил Де Лаурентис.

    • В этом сезоне Осимхен забил 27 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
    • Его хотят купить «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
    • «Наполи» оценивал нападающего в 150 миллионов евро.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Осимхен побил рекорд обладателя «Золотого мяча»-1995 в Серии А
    Серию А обвинили в расизме: поместили на чемпионский постер «Наполи» Хвичу, а не Осимхена
    «Бавария» отказалась от Осимхена и выбирает между двумя форвардами 4
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2023 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101420

      zigbert 6 мая, 14:41

      Хотя продать его сейчас очень выгодно для Наполи это будет большой потерей. Сколько важных побед было одержано командой при его участии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 13:11

      По идеи нужно продавать! В Наполи у игроков довольно скромные, по европейским меркам, контракты и существенно поднять, их хозяевам итальянского клуба, не получится. Собственно игроки и прыгнули выше головы в этом сезоне, что бы получить "вкусные плюшки", в виде бабок и их покупки богатыми топ клубами. Свою трансферную стоимость они уже подняли. Теперь, если их не продадут они уйдут сами, только свободными агентами))) Наполи нужно свыкнуться с мыслью, что придется ждать еще одного чемпионство следущие 30 лет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      моэм 6 мая, 10:48

      Это станет очень большой глупостью ....его голы результат бешеной мотивации именно ради голубой мечты перейти в топ клуб ....и если его не отпустить ( отнять мечту ) то через год он "посыпется" , а может уже в следующем сезоне.... конечно можно предположить то что он чуть ли не с рождения бредил Наполи мечтал играть там всю жизнь , но это маловероятно .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 