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  • «Ни в коем случае»: владелец «Наполи» исключил продажу лучшего бомбардира команды

«Ни в коем случае»: владелец «Наполи» исключил продажу лучшего бомбардира команды

6 мая 2023, 09:42
3

Аурелио Де Лаурентис сделал заявление о будущем форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Владелец клуба сказал, что не продаст нигерийского футболиста.

«Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае», – заявил Де Лаурентис.

  • В этом сезоне Осимхен забил 27 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его хотят купить «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
  • «Наполи» оценивал нападающего в 150 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Наполи Осимхен Виктор Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (3)
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моэм
1683359333
Это станет очень большой глупостью ....его голы результат бешеной мотивации именно ради голубой мечты перейти в топ клуб ....и если его не отпустить ( отнять мечту ) то через год он "посыпется" , а может уже в следующем сезоне.... конечно можно предположить то что он чуть ли не с рождения бредил Наполи мечтал играть там всю жизнь , но это маловероятно .
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serglider
1683367898
По идеи нужно продавать! В Наполи у игроков довольно скромные, по европейским меркам, контракты и существенно поднять, их хозяевам итальянского клуба, не получится. Собственно игроки и прыгнули выше головы в этом сезоне, что бы получить "вкусные плюшки", в виде бабок и их покупки богатыми топ клубами. Свою трансферную стоимость они уже подняли. Теперь, если их не продадут они уйдут сами, только свободными агентами))) Наполи нужно свыкнуться с мыслью, что придется ждать еще одного чемпионство следущие 30 лет)))
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zigbert
1683373278
Хотя продать его сейчас очень выгодно для Наполи это будет большой потерей. Сколько важных побед было одержано командой при его участии.
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