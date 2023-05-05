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    • Экс-тренер «ПСЖ»: «Не надо трогать Месси, что бы он ни делал – мы его не заслуживаем»

    Экс-тренер «ПСЖ»: «Не надо трогать Месси, что бы он ни делал – мы его не заслуживаем»

    Бывший главный тренер «ПСЖ» Антуан Комбуарэ встал на защиту Лионеля Месси.

    • Клуб отстранил аргентинца на 2 недели от работы с основным составом.
    • Причина – несогласованная поездка в Саудовскую Аравию.
    • 35-летний форвард хочет уйти из «ПСЖ» в качестве свободного агента по окончании сезона-2022/23.

    «Меня раздражает линчевание Месси. Я всегда говорил: не надо трогать его. Что бы он ни делал.

    Я влюблен в этого игрока. Мне плевать, что он не бегает. Если бы у меня в команде был Месси, я бы посоветовал ему оставаться в атаке и никогда не обороняться.

    Я хотел бы видеть, как он получает удовольствие. Мне жаль, что сейчас происходит такое.

    Месси собирается уйти? Я счастлив, потому что мы его не заслуживаем», – сказал Комбуарэ.

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    Источник: RMC Sport

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    05.05.2023 17:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1071

      Сержтир 5 мая, 20:17

      Настанет ещё время когда будут хвастать в ПСЖ что у них играл Месси.

      0
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 5 мая, 19:24

      Это не просто линчевание, это месть французов за проигрыш на ЧМ. Камбуаре прав на 100%.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 5 мая, 18:36

      Комбуарэ явно надо обратиться к психиатру.

      1
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