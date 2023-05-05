Экс-тренер «ПСЖ»: «Не надо трогать Месси, что бы он ни делал – мы его не заслуживаем»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Антуан Комбуарэ встал на защиту Лионеля Месси.

Клуб отстранил аргентинца на 2 недели от работы с основным составом.

Причина – несогласованная поездка в Саудовскую Аравию.

35-летний форвард хочет уйти из «ПСЖ» в качестве свободного агента по окончании сезона-2022/23.

«Меня раздражает линчевание Месси. Я всегда говорил: не надо трогать его. Что бы он ни делал.

Я влюблен в этого игрока. Мне плевать, что он не бегает. Если бы у меня в команде был Месси, я бы посоветовал ему оставаться в атаке и никогда не обороняться.

Я хотел бы видеть, как он получает удовольствие. Мне жаль, что сейчас происходит такое.

Месси собирается уйти? Я счастлив, потому что мы его не заслуживаем», – сказал Комбуарэ.

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