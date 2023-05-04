Отец Месси проведет переговоры с владельцем топ-клуба МЛС

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в МЛС.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, отец футболиста Хорхе Месси проведет переговоры с совладельцем «Интер Майами» Хорхе Масом о переходе сына в американский клуб.

Летом Месси станет свободным агентом.

Один из вариантов продолжения карьеры – возвращение в «Барсу».

Также форвард может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», где его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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