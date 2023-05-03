Стало известно, в какой стране Костомаров будет проходить реабилитацию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет проходит лечение в России. Ранее сообщалось, что фигуриста могут перевезти в Германию.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют.

Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», – сообщил «Советский спорт».