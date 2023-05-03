Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, в какой стране Костомаров будет проходить реабилитацию

    Стало известно, в какой стране Костомаров будет проходить реабилитацию

    Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет проходит лечение в России. Ранее сообщалось, что фигуриста могут перевезти в Германию.

    «Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют.

    Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», – сообщил «Советский спорт».

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Новости по теме
    Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы
    Костомаров перенес операцию на стопе и кисти
    Костомаров столкнулся с проблемами при реабилитации: не помогают даже лучшие специалисты
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 