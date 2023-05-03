«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы на финальный матч Fonbet Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Урал: Помазун, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Юшин, Ранджелович, Бикфалви, Влут.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).

Коэффициенты:

Победа «Урала» – 3.84

Ничья – 3.51

Победа ЦСКА – 2.18

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Прогноз на матч Урал – ЦСКА