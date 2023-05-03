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    «Урал» – ЦСКА: стартовые составы на финал Fonbet Кубка России

    «Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы на финальный матч Fonbet Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Урал: Помазун, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Юшин, Ранджелович, Бикфалви, Влут.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

    Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).

    Коэффициенты:

    • Победа «Урала» – 3.84
    • Ничья – 3.51
    • Победа ЦСКА – 2.18

    Где смотреть матч Урал – ЦСКА

    Прогноз на матч Урал – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 16:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 3 мая, 16:49

      ФФФся страна за Урал!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 3 мая, 16:23

      Может ответный полуфинал, а не финал даунина

      0
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      Рейтинг: +3597

      acor94 > Skull_Boy 3 мая, 16:46

      Ты не прав. Это финал. Дальше команды выходят в супер финал.

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