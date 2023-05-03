Участники драки с баскетболистом Шведом раскрыли ее подробности

Полиция задержала и допросила участников драки с баскетболистом Алексеем Шведом. Он в реанимации в тяжелом состоянии.

«Произошло словесное сцепление с женой Алексея, из‑за чего он вступился, и начался физический контакт между мной и ним. Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины», – сказал один подозреваемый.

«Произошла потасовка между моими друзьями и девушкой. Была словесная перепалка, которая переросла в драку с мужчинами, которые вышли из ресторана на помощь девушке. Они баскетболисты, один из них был Алексей Швед. Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал ее защищать. В итоге все переросло в драку», – добавил второй.

Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.

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