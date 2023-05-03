Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Участники драки с баскетболистом Шведом раскрыли ее подробности

    Участники драки с баскетболистом Шведом раскрыли ее подробности

    Полиция задержала и допросила участников драки с баскетболистом Алексеем Шведом. Он в реанимации в тяжелом состоянии.

    «Произошло словесное сцепление с женой Алексея, из‑за чего он вступился, и начался физический контакт между мной и ним. Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины», – сказал один подозреваемый.

    «Произошла потасовка между моими друзьями и девушкой. Была словесная перепалка, которая переросла в драку с мужчинами, которые вышли из ресторана на помощь девушке. Они баскетболисты, один из них был Алексей Швед. Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал ее защищать. В итоге все переросло в драку», – добавил второй.

    • Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
    • ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.
    • От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • Читайте нас: 