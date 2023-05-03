Баскетболист Швед в реанимации в тяжелом состоянии – его избили проигравшие на ставках

Стали известны подробности состояния баскетболиста Алексея Шведа. Его избили на этой неделе.

«Сейчас защитник ЦСКА в реанимации. У него очень серьeзные травмы, в том числе – открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», – написал источник.

Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.

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