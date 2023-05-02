Баскетболиста Шведа избили люди, проигравшие деньги на ставках (Baza)

Стали известны новые подробности избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.

«Алексея Шведа избили из-за проигранного матча. По предварительным данным, на него напали люди, которые проиграли деньги на ставках.

Предъявлять Шведу за проигранный матч начали еще на выходе из ресторана «Джун». По словам очевидцев, возмущавшихся было около восьми человек. Они тоже были в ресторане, а когда вышли, начали оскорблять спортсмена и ругаться, что из-за него проиграли деньги на ставках.

Возникла ссора, быстро перешедшая в драку – Шведа ударили, он упал, напавшие разбежались. Всe это наблюдала жена баскетболиста. Двое из парней остались рядом с лежащим Алексеем и снимали его на телефон, после чего тоже скрылись.

После инцидента Алексею звонил один из нападавших – он признался в содеянном, а затем поинтересовался, как можно «порешать ситуацию». Но решать еe будут через суд – после нападения в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщает Baza.

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