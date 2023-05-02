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    • Появились подробности избиения баскетболиста Шведа возле московского ресторана

    Появились подробности избиения баскетболиста Шведа возле московского ресторана

    Стало известно, при каких обстоятельствах было совершено нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

    «Алексея Шведа избили посетители ресторана, в котором он отдыхал с женой и друзьями. Отбивать спортсмена от нападавших пришлось сотрудникам заведения.

    Баскетболист отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. В тот вечер в заведении также отдыхала компания из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.

    На выходе из ресторана у Шведа и компании возник конфликт. Через мгновение компания оказалась на улице, там и произошла драка.

    От удара Швед упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана – как позже они рассказали полицейским, компания хотела «добить» Шведа, но сотрудникам удалось его защитить.

    Ранее никто эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.

    После драки баскетболиста ЦСКА госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У него также было установлено алкогольное опьянение», – сообщил источник Baza.

    • Швед подрался после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
    • В седьмом матче серии ЦСКА в овертайме проиграл со счетом 100:103.
    • ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

    Источник: Baza

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    02.05.2023 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 2 мая, 19:29

      Этих "предположительнокавказцев" хер найдут , а если найдут - не накажут .

      0
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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 2 мая, 14:30

      Опять хряков отмазывают. Где хряки, а где Кавказ ?

      0
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      Рейтинг: +1000

      эд100 > кaстрюлька 2 мая, 15:07

      нет предела глупости вашей компашки..., ты сам то понял что вырыгнул??? грешно смеяться над убогими, но ты полный кретин...

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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > кaстрюлька 2 мая, 15:08

      Я под бромантаном, а те, кто под бромантаном, все кретины

      0
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