Появились подробности избиения баскетболиста Шведа возле московского ресторана

Стало известно, при каких обстоятельствах было совершено нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.
«Алексея Шведа избили посетители ресторана, в котором он отдыхал с женой и друзьями. Отбивать спортсмена от нападавших пришлось сотрудникам заведения.
Баскетболист отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. В тот вечер в заведении также отдыхала компания из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.
На выходе из ресторана у Шведа и компании возник конфликт. Через мгновение компания оказалась на улице, там и произошла драка.
От удара Швед упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана – как позже они рассказали полицейским, компания хотела «добить» Шведа, но сотрудникам удалось его защитить.
Ранее никто эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.
После драки баскетболиста ЦСКА госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У него также было установлено алкогольное опьянение», – сообщил источник Baza.
- Швед подрался после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
- В седьмом матче серии ЦСКА в овертайме проиграл со счетом 100:103.
- ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.