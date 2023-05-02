На баскетболиста Шведа напали после исторического поражения ЦСКА: у него серьезная черепно-мозговая травма

Баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу нанесли черепно-мозговую травму после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

В седьмом матче серии ЦСКА в овертайме проиграл со счетом 100:103.

ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

Москвичи – 27-кратные чемпионы России.

«На Алексея Шведа совершено хулиганское нападение

Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов.

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента.

Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

Желаем Алексею скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении ЦСКА.