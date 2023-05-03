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    • «ПСЖ» определился с будущим Месси: боссы клуба приняли единогласное решение

    «ПСЖ» определился с будущим Месси: боссы клуба приняли единогласное решение

    «ПСЖ» не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.

    По информации L’Equipe, боссы парижского клуба приняли единогласное решение – они не станут подписывать новый контракт с 35-летним аргентинцем.

    На решение руководства клуба повлиял отъезд Месси в Саудовскую Аравию спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1.

    • «ПСЖ» отстранил аргентинца от команды на две недели.
    • Лео хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом Месси станет свободным агентом.

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    Источник: L’Equipe

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    03.05.2023 00:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 04:34

      Ждёт Рональду замена в Аль-насру..

      0
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 3 мая, 03:02

      уйдёт гном, уйдёт мбаппа, останется старый неймар, который по полгода в лазарете. денег сэкономят прилично, но чемпионами им уже не бывать, поскольку есть марсель, лион, ланс, лилль. они и так на пятки наступают.

      хотя эти мудаки хотят подписать малкома во что бы то ни стало. и вот тут хз.

      0
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > fakeid 3 мая, 08:51

      Ну нельзя называть Месси таким словом . Нравится не нравится но игрок и человек он хороший. А по поводу соперников это да факт , не стоит забывать многих они не только бабками подкупали а так скажем " будущим" , типо вот планы вот даже топ игроки ты тоже нам нужен . А после ухода этих звёзд вряд-ли кто-то захочет играть и выигрывать одну Лигу 1 . Но если и уйдут как ты сказал, то и шансов выиграть эту Лигу станет в разы меньше . Клуб должен сначала строиться , а потом покупать игроков под стиль самого клуба , а не покупать игроков и пытаться сделать так чтобы они делали стиль .

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      Рейтинг: +1765

      Fialet > JIEGEHDA 3 мая, 10:39

      Игрок то конечно хороший, был, а вот человек вряд ли.

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > Fialet 7 часов назад

      А как ты судишь и какие критерии ?

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      Рейтинг: +1765

      Fialet > JIEGEHDA 3 часа назад

      Лично с ним конечно не знаком, но можно сделать выводы из того, что пишут. Капризный, диктует свои условия тренерам, кого брать в сборную, кого нет. Например из за Меси не брали в сборную Икарди. Дальше писать не буду, лень искать многа букаф, я не секретарь машинистка.

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > Fialet 2 минуты назад

      Ну Икарди мешок . Пошёл в ПСЖ показал уровень . Он кстати молод ещё был . Нулевый игрок . Зато Альвареса взяли
      Который кстати норм так помог сборной . По поводу указ приказ , так он капитан , он на одной волной с тренером Сборной . Кстати тренер молодой . Возможно сам спрашивал и брал советы . А по поводу того что ты написал . Так всё это может быть фейком . Например я могу тебе в Гугле открыть сайт и написать что чел под ником Fialet пытался украсть золотой мяч но перепутал с Золотой Бутцой в итоге сейчас строчит коммы на сайте Бомбардир

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