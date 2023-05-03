«ПСЖ» определился с будущим Месси: боссы клуба приняли единогласное решение

«ПСЖ» не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.
По информации L’Equipe, боссы парижского клуба приняли единогласное решение – они не станут подписывать новый контракт с 35-летним аргентинцем.
На решение руководства клуба повлиял отъезд Месси в Саудовскую Аравию спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1.
- «ПСЖ» отстранил аргентинца от команды на две недели.
- Лео хочет вернуться в «Барселону».
- Летом Месси станет свободным агентом.
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Источник: L’Equipe