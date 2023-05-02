Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом»

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева прокомментировала конфликт комментатора «Матч ТВ» Константина Генича с «Ростовом».

«Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.

Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».

Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.

«РПЛ, на мой взгляд, издалека уже давно напоминает цирк. Не вижу ничего ангажированного или проспартаковского в комментарии Кости о том, что эпизод игровой. Это его мнение, как профессионального комментатора и бывшего футболиста.

При чем здесь какой-то бомбер, я лично не понимаю. Про очки – это вообще уже какая-то базарная тема. Переход на личности в любой жизненной ситуации некрасив, и уж тем более, если это происходит в публичном поле от публичного аккаунта.

Но околофутбол и всяческие публичные перепалки давно у нас в России собирает больше охвата, чем собственно игра или, если хотите, зрелище которых нет.

«Ростов» и в мое время работы в ЦСКА был весьма обидчивым и бестактным. Помню как-то после матча они оскорбили в твиттере Игоря Акинфеева в ответ на наше промо, в котором на пэкшоте Мамаев сидел на кортах.

То, что это был официальный постер супер известного сериала «Викинги» и то, что Паша по факту был там в главной роли, никому из них в голову не пришло. Пришла только параллель с его тюремной карьерой.

Ну а Костя ответил и молодец. Это его право. Риторика, конечно, немного режет, но в этом абсолютно читается Костя. Он просто такой, какой есть», – сказала Кирильчева.

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