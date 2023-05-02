Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом»

Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом»

2 мая 2023, 21:59
7

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева прокомментировала конфликт комментатора «Матч ТВ» Константина Генича с «Ростовом».

  • «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
  • Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
  • Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.

«РПЛ, на мой взгляд, издалека уже давно напоминает цирк. Не вижу ничего ангажированного или проспартаковского в комментарии Кости о том, что эпизод игровой. Это его мнение, как профессионального комментатора и бывшего футболиста.

При чем здесь какой-то бомбер, я лично не понимаю. Про очки – это вообще уже какая-то базарная тема. Переход на личности в любой жизненной ситуации некрасив, и уж тем более, если это происходит в публичном поле от публичного аккаунта.

Но околофутбол и всяческие публичные перепалки давно у нас в России собирает больше охвата, чем собственно игра или, если хотите, зрелище которых нет.

«Ростов» и в мое время работы в ЦСКА был весьма обидчивым и бестактным. Помню как-то после матча они оскорбили в твиттере Игоря Акинфеева в ответ на наше промо, в котором на пэкшоте Мамаев сидел на кортах.

То, что это был официальный постер супер известного сериала «Викинги» и то, что Паша по факту был там в главной роли, никому из них в голову не пришло. Пришла только параллель с его тюремной карьерой.

Ну а Костя ответил и молодец. Это его право. Риторика, конечно, немного режет, но в этом абсолютно читается Костя. Он просто такой, какой есть», – сказала Кирильчева.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 10
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева 5
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Генич Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1683056182
Откуда эти мнения непонятных людей достают и зачем их печатать? просто забить колонку, кто такая, что пернула, 2 дня обдумывая высер - и зачем?
Ответить
russkiisergei
1683056836
откуда столько шлюх повылазило? я их в рот имел.
Ответить
Axe111
1683086291
Есть хоть какое-то объяснение этому высеру тут? Ах да,это же бомбардир,сорри забыл)
Ответить
Чехов на Садовой
1683086331
Во как шоблу бомбануло! Батон крошат не переставая! Да презентуйте вы Кирильчевой очки , как и Геничу. А ещё лучше - лупу , это точно не базарная тема!? Пусть Катерина уцепится своей потной ладошкой За Лупу и тогда она точно у Кинстинтина всё рассмотрит , наверное !
Ответить
edw7777
1683100353
А я вижу... Нельзя комментатору так беспардонно симпатизировать московским клубам. Пусть поучатся у великих. Только после их выхода на пенсию общественность узнала за кого болели Синявский, Озеров и многие другие.
Ответить
Главные новости
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
10
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
4
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Все новости
Все новости
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
4
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
22
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+