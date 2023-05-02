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    • Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом»

    Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом»

    Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева прокомментировала конфликт комментатора «Матч ТВ» Константина Генича с «Ростовом».

    • «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
    • Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
    • Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.

    «РПЛ, на мой взгляд, издалека уже давно напоминает цирк. Не вижу ничего ангажированного или проспартаковского в комментарии Кости о том, что эпизод игровой. Это его мнение, как профессионального комментатора и бывшего футболиста.

    При чем здесь какой-то бомбер, я лично не понимаю. Про очки – это вообще уже какая-то базарная тема. Переход на личности в любой жизненной ситуации некрасив, и уж тем более, если это происходит в публичном поле от публичного аккаунта.

    Но околофутбол и всяческие публичные перепалки давно у нас в России собирает больше охвата, чем собственно игра или, если хотите, зрелище которых нет.

    «Ростов» и в мое время работы в ЦСКА был весьма обидчивым и бестактным. Помню как-то после матча они оскорбили в твиттере Игоря Акинфеева в ответ на наше промо, в котором на пэкшоте Мамаев сидел на кортах.

    То, что это был официальный постер супер известного сериала «Викинги» и то, что Паша по факту был там в главной роли, никому из них в голову не пришло. Пришла только параллель с его тюремной карьерой.

    Ну а Костя ответил и молодец. Это его право. Риторика, конечно, немного режет, но в этом абсолютно читается Костя. Он просто такой, какой есть», – сказала Кирильчева.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.05.2023 21:59
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    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +1119

      edw7777 3 мая, 10:52

      А я вижу... Нельзя комментатору так беспардонно симпатизировать московским клубам. Пусть поучатся у великих. Только после их выхода на пенсию общественность узнала за кого болели Синявский, Озеров и многие другие.

      1
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      ...
      Рейтинг: +367

      cska1948 > edw7777 3 мая, 11:05

      О том что Синявский болельщик ДМ никогда не было секретом. Вы похоже не слышали комментарии Озерова, ведь он чуть ли не в каждом из них рекламировал СпаМ. А то, как он нам, болельщикам, пытался объяснить, что старшиновская тройка является ПЕРВОЙ, хотя на игру всегда выходит второй. Раз капитан сборной Б.Майоров играет в этой тройке, значит она первая и не важно, какой эта тройка выходит на лед. Разве это не цирк?

      0
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      Рейтинг: +1046

      Чехов на Садовой 3 мая, 06:58

      Во как шоблу бомбануло! Батон крошат не переставая! Да презентуйте вы Кирильчевой очки , как и Геничу. А ещё лучше - лупу , это точно не базарная тема!? Пусть Катерина уцепится своей потной ладошкой За Лупу и тогда она точно у Кинстинтина всё рассмотрит , наверное !

      4
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 3 мая, 06:58

      Есть хоть какое-то объяснение этому высеру тут? Ах да,это же бомбардир,сорри забыл)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      russkiisergei 2 мая, 22:47

      откуда столько шлюх повылазило? я их в рот имел.

      3
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch 2 мая, 22:36

      Откуда эти мнения непонятных людей достают и зачем их печатать? просто забить колонку, кто такая, что пернула, 2 дня обдумывая высер - и зачем?

      3
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