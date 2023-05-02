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    • «ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию: он уехал без разрешения

    «ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию: он уехал без разрешения

    «ПСЖ» может применить санкции к нападающему Лионелю Месси.

    По информации L’Equipe, 35-летний аргентинец отправился в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1, не согласовав поездку с руководством «ПСЖ».

    Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением футболиста. Он может оштрафовать Месси.

    • Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
    • Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
    • Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом Месси станет свободным агентом.

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    Источник: L’Equipe

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    02.05.2023 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1385

      САНЁК17 2 мая, 22:11

      Дорогой игрок, куда хочет туда и едет

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