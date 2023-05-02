«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию: он уехал без разрешения

«ПСЖ» может применить санкции к нападающему Лионелю Месси.

По информации L’Equipe, 35-летний аргентинец отправился в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1, не согласовав поездку с руководством «ПСЖ».

Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением футболиста. Он может оштрафовать Месси.

Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.

Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.

Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».

Летом Месси станет свободным агентом.

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