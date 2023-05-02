Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ

2 мая 2023, 08:49
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намекнул на предвзятость российских судей в разговоре с экс-арбитром ФИФА Сергеем Лапочкиным.

– У меня к Сергею чисто риторический вопрос. Скажите, если во втором тайме одного матча два пенальти, два просмотра VAR (а VAR у нас, естественно, не смотрится за минуту) и во втором тайме было по 4–5 замен у каждой команды. Как вы думаете, сколько нужно добавлять минут?

– Наверное, минут семь.

– Окей. А если судья добавляет две минуты, что тут думать?

– Это значит, что у него самолет скоро, надо бегом домой. Конечно, это не правильно. Просто безобразие.

– А как это объяснить?

– Есть вещи, которые невозможно объяснить.

– Тогда почему они происходят в нашем футболе?

– Это катастрофа. Это сразу же навевает на плохие вещи. Мне хотелось бы, чтобы в нашем футболе такого не было. Наверное, надо обращаться в департамент судейства.

– Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR – это три минуты. Но если было два просмотра VAR. Это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы не дай бог сравняли.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1683009114
Валера продолжает шквариться своим нытьем. перебивать по три раза пенальти в доп время, для него это норма, а как переиграли 20 секунду, то нытья уже на неделю, будто эти очки что-то решают в глобальном смысле
Ответить
alp
1683009879
Одно дело, когда судят в твою сторону и другое дело, когда судят против тебя.. Да, Валера?))
Ответить
Дядя Серёжа
1683015087
Это мы предвзяты к судьям... Они просто тууупыыыеее
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
8
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
4
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Все новости
Все новости
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
4
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
22
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+