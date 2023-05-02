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    Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намекнул на предвзятость российских судей в разговоре с экс-арбитром ФИФА Сергеем Лапочкиным.

    – У меня к Сергею чисто риторический вопрос. Скажите, если во втором тайме одного матча два пенальти, два просмотра VAR (а VAR у нас, естественно, не смотрится за минуту) и во втором тайме было по 4–5 замен у каждой команды. Как вы думаете, сколько нужно добавлять минут?

    – Наверное, минут семь.

    – Окей. А если судья добавляет две минуты, что тут думать?

    – Это значит, что у него самолет скоро, надо бегом домой. Конечно, это не правильно. Просто безобразие.

    – А как это объяснить?

    – Есть вещи, которые невозможно объяснить.

    – Тогда почему они происходят в нашем футболе?

    – Это катастрофа. Это сразу же навевает на плохие вещи. Мне хотелось бы, чтобы в нашем футболе такого не было. Наверное, надо обращаться в департамент судейства.

    – Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR – это три минуты. Но если было два просмотра VAR. Это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы не дай бог сравняли.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 08:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:11

      Это мы предвзяты к судьям... Они просто тууупыыыеее

      2
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      Рейтинг: +11565

      alp 2 мая, 09:44

      Одно дело, когда судят в твою сторону и другое дело, когда судят против тебя.. Да, Валера?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > alp 2 мая, 09:48

      Кроме пресловутой игры с Торпедо, есть какие-то подтверждения этим словам ?

      2
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 2 мая, 09:31

      Валера продолжает шквариться своим нытьем. перебивать по три раза пенальти в доп время, для него это норма, а как переиграли 20 секунду, то нытья уже на неделю, будто эти очки что-то решают в глобальном смысле

      3
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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > FCSpartakM 2 мая, 09:46

      Сколько пенальти вы били тому же Торпедо только за 1-й тайм и с каким счётом закончилась та игра ?
      Там вижу, там не вижу ? Это удивительное косоглазие.

      2
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM > MaxRnD 2 мая, 11:32

      Косоглазие? Там пендали железные. А Ростов бил сто раз, когда вратарь тащил из раза в раз. Удивительное косоглазие бить 20 пендалей за сезон и ныть на счет судейства. Валере забыли сказать, что в футболе, помимо ныряний есть борьба и если каждый раз падать, то не всегда будут ставить штрафной. Валера что-то не пенял на судей , когда в том году в Ростове Спартак судья убил, отменив гол Игнатова и поставив пенку на летающем Полозе. Тогда Карпуша сказал, что зачем на судей сваливать поражение, хотя те эпизоды были вопиющими, тут как минимум 50 на 50.

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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > FCSpartakM 2 мая, 11:41

      (с) "Там пендали железные"
      Ага, 0 сомнений насчёт железности. Один точно не железный, а счёт в итоге 1-2 и вуаля

      По поводу т.н. "левых" пенальти, за исключением торпедовского есть какие-то решения ЭСК ?
      Ладно не ЭСК, а хотя обсуждения каких-нибудь футбольных экспертов ? Любая информация ?

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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM > MaxRnD 2 мая, 18:27

      Один точно не железный не был забит-это раз. ЭСК -это только для галочки, их выводы зачастую не лучше судейских решений. Ну а про прошлогоднего Валеру ты решил умолчать, коротка память. А по факту, завязывайте там дельфинить, а то уже каждый момент мерещится вам кажется фолом, смотреть противно. Любое столкновение в штрафной и игрок в желтой майке лежит и просит пендаль.

      0
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 09:19

      Тащат сви ней всеми неправдами за пятак к серебру. Но на радость всей страны не светит им быть в тройке. Не должен быть судейский клуб высоко. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 09:21

      Степан хай алл! А толку вторыми третьими пятыми седьмыми????

      0
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) > ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 09:27

      Даров Филл! С праздниками тебя. Сильно не бухай. Толк это Престиж и класс клуба! 7 мая увидишь как деклассируют твоих. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1286

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 09:33

      Я 7 мая по 10 гульну))) От радости!!!

      1
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 11:45

      ...согласен,но без Гыгыгы.

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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 08:58

      Валерка я тебя конечно уважаю но хватит НЫТЬ!
      Вам самим пенали ставят левый каждую вторую игру))!!!

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