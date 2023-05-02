Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намекнул на предвзятость российских судей в разговоре с экс-арбитром ФИФА Сергеем Лапочкиным.

– У меня к Сергею чисто риторический вопрос. Скажите, если во втором тайме одного матча два пенальти, два просмотра VAR (а VAR у нас, естественно, не смотрится за минуту) и во втором тайме было по 4–5 замен у каждой команды. Как вы думаете, сколько нужно добавлять минут?

– Наверное, минут семь.

– Окей. А если судья добавляет две минуты, что тут думать?

– Это значит, что у него самолет скоро, надо бегом домой. Конечно, это не правильно. Просто безобразие.

– А как это объяснить?

– Есть вещи, которые невозможно объяснить.

– Тогда почему они происходят в нашем футболе?

– Это катастрофа. Это сразу же навевает на плохие вещи. Мне хотелось бы, чтобы в нашем футболе такого не было. Наверное, надо обращаться в департамент судейства.

– Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR – это три минуты. Но если было два просмотра VAR. Это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы не дай бог сравняли.