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    • Агент назвал европейский топ-клуб, который давно следит за Головиным

    Агент назвал европейский топ-клуб, который давно следит за Головиным

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к его клиенту.

    «Боруссии» Головин давно нравится. Их главный скаут приезжал за ним смотреть ещe на матч ЦСКА – «Спартак» в августе 2017 года. Он отсматривал Сашку и Промеса. Головин ему понравился, а Квинси – нет. Ещe тогда визитками обменялись.

    «Боруссия» тогда по Голове полный набор данных собирала, вплоть до того, что им казалось, что он часто предъявляет на поле судьям и партнeрам», – сказал Клюев.

    • У Головина в сезоне Лиги 1 30 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • Он играет за «Монако» с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 1 мая, 20:17

      Еще бы вспомнили что в 1992 году было...

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