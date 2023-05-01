Агент назвал европейский топ-клуб, который давно следит за Головиным

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к его клиенту.

«Боруссии» Головин давно нравится. Их главный скаут приезжал за ним смотреть ещe на матч ЦСКА – «Спартак» в августе 2017 года. Он отсматривал Сашку и Промеса. Головин ему понравился, а Квинси – нет. Ещe тогда визитками обменялись.

«Боруссия» тогда по Голове полный набор данных собирала, вплоть до того, что им казалось, что он часто предъявляет на поле судьям и партнeрам», – сказал Клюев.